Afyonkarahisar'da dev yatırım: Türkiye'nin ilk 'Yeşil OSB'si' Sinanpaşa'da yükseliyor

Bölgede incelemelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven projeye dair detaylar verdi. Milletvekili Yurdunuseven; "Geçen dönemde milletvekillerimizle birlikte Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Önceden "ön tahsis" dediğimiz bir sistem bulunmuyordu. Sayın Bakanımızın katkılarıyla artık Türkiye genelindeki tüm organize sanayi bölgelerinde ön tahsisle yer verilebiliyor; bu sayede bedel alınarak altyapı çalışmaları finanse edilebiliyor. ​İkinci önemli husus ise Türkiye’de ilk defa bu bölgeye, yani İkinci Sanayi Bölgesi’ne üç bakanın imzasıyla bir doğal gaz çalışması başlatmış olmamızdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel imzalarıyla bölgeye MRS (Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonu) kurulacak. Böylece Yeşil Organize Sanayi Bölgemize doğal gaz gelmiş oldu. ​Bu çalışmanın bir diğer avantajı da Sinanpaşa ilçemize ve bağlı altı beldemize bu istasyon üzerinden doğal gaz sağlanacak olmasıdır. Diğer sistemlerin de devreye girmesiyle en kısa sürede tüm beldelerimizi doğal gazla buluşturmuş olacağız. Bu, bakanlarımızın katkıları ve bizlerin takibiyle hayata geçen Türkiye genelinde örnek bir başarıdır. ​Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. İnşallah sezonumuz güzel geçer; en kısa zamanda Yeşil OSB’de, çevreye duyarlı yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz." Dedi.