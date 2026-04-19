Afyonkarahisar'da dev yatırım: Türkiye'nin ilk 'Yeşil OSB'si' Sinanpaşa'da yükseliyor

​AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı, Türkiye’nin çevreci üretim üssü olacak Sinanpaşa 2. OSB şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ankara’nın batısında 6. bölge teşviklerinden yararlanan tek yer olma özelliğini taşıyan proje, 2026 sonunda üretime geçmeyi hedefliyor.

Hükümet yatırımları kapsamında Afyonkarahisar’ı sanayi ve teknolojide bir üst lige taşıyacak olan Sinanpaşa 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin ilk "Yeşil OSB" konseptiyle inşa edilen bölgeyi ziyaret eden AK Parti heyeti, şantiye alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing aldı.

​Hafta sonu mesaisini yatırıma ayıran AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven ve Milletvekili Dr. Hasan Arslan, beraberindeki ilçe başkanı ve il genel meclis üyeleriyle birlikte 2. OSB Bölge Müdürü Süreyya Osman İnanır’dan projelerin güncel durumuna dair bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Av. Turgay Şahin, projenin stratejik önemine dikkat çekerek; " Afyonkarahisar ilimizde; teknolojinin, üretimin ve sanayinin önünü açacak yeni bir atılımın, dev bir girişimin yatırım sahasındayız. Bu yatırımın hayata geçmesi için olağanüstü katkılar sağlayan milletvekillerimizden Ali Özkaya’ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan vekillerimizle birlikte, Yeşil OSB’ye özel uygulamaların ve mevzuat değişikliklerinin bizzat takipçisi oldular; sağ olsunlar, buranın önünü açtılar.

​Burası, Ankara’nın batısında 6. bölge teşviklerinden yararlanabilen tek yer olup, İzmir’e bu kapsamda en yakın organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyacaktır. Hemen yakında, İhsaniye’de kurulacak olan Sağlık ve Savunma Sanayi Bölgesi de inşallah aynı yatırım teşviklerinden faydalanacaktır. Tüm bu süreçleri, tahsis aşamasından bakanlıklardaki imza aşamasına kadar titizlikle takip eden; ilimizin sanayi, teknoloji ve üretim endekslerinde öne çıkmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sayın bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

​İnşallah bu bölgemiz, yıl sonunda üretime hazır hale gelecek. Doğal gazından elektrik hattına, içme suyundan diğer tüm altyapı ihtiyaçlarına kadar her detay titizlikle takip ediliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, şehrimize ve bölgemize ciddi istihdam sağlayacak dev bir sanayi alanını kazandırmış olacağız. Şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Bölgede incelemelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven projeye dair detaylar verdi. Milletvekili Yurdunuseven; "Geçen dönemde milletvekillerimizle birlikte Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Önceden "ön tahsis" dediğimiz bir sistem bulunmuyordu. Sayın Bakanımızın katkılarıyla artık Türkiye genelindeki tüm organize sanayi bölgelerinde ön tahsisle yer verilebiliyor; bu sayede bedel alınarak altyapı çalışmaları finanse edilebiliyor. ​İkinci önemli husus ise Türkiye’de ilk defa bu bölgeye, yani İkinci Sanayi Bölgesi’ne üç bakanın imzasıyla bir doğal gaz çalışması başlatmış olmamızdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel imzalarıyla bölgeye MRS (Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonu) kurulacak. Böylece Yeşil Organize Sanayi Bölgemize doğal gaz gelmiş oldu. ​Bu çalışmanın bir diğer avantajı da Sinanpaşa ilçemize ve bağlı altı beldemize bu istasyon üzerinden doğal gaz sağlanacak olmasıdır. Diğer sistemlerin de devreye girmesiyle en kısa sürede tüm beldelerimizi doğal gazla buluşturmuş olacağız. Bu, bakanlarımızın katkıları ve bizlerin takibiyle hayata geçen Türkiye genelinde örnek bir başarıdır. ​Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. İnşallah sezonumuz güzel geçer; en kısa zamanda Yeşil OSB’de, çevreye duyarlı yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz." Dedi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan açıklamasında; " Yeşil OSB inşaat sahasında incelemelerde bulunduk. Altyapı çalışmalarımız 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde hızla sürüyor. Bölgemiz, Türkiye’de Ankara’nın batısına bakıldığında 6. derece teşvik alabilen tek organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor. ​Sinanpaşa ilçemizde "Yeşil OSB" konseptiyle inşa edilecek 2,5 milyon metrekarelik arazimizin 1,5 milyon metrekaresi sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Yol, su, elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak başlamıştır. Doğal gaz çelik boru hattı OSB alanına ulaşmış olup, iç hat çalışmalarıyla birlikte fabrikaların merkezlerine kadar ulaştırılacaktır. Tüm bu altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 2026 yılı sonunda ise fabrikaların imalata başlamasını öngörüyoruz. ​Organize Sanayi Bölgemizde toplam 72 parselimiz bulunmaktadır. Bu parsellerin 28’i halihazırda ön tahsisli durumdadır; yani yaklaşık 500 bin metrekarelik alanın (toplam alanın 1/3’ü) ön tahsisi gerçekleştirilmiştir. Yerinde yaptığımız incelemeler ve aldığımız bilgiler, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini göstermektedir. ​Buranın bir an önce faaliyete geçmesini, üretime başlamasını ve şehrimize dinamizm katmasını bekliyoruz. Bölgenin en büyük avantajlarından biri de Ankara-Afyonkarahisar-İzmir kara yolu hattı üzerinde ve hızlı tren güzergâhında yer almasıdır. Hızlı tren hattı üzerinden yük nakli de yapılabilecek, böylece buradaki firmalarımız limanlara çok daha kolay ve düşük maliyetle ulaşabilecektir." İfadelerine yer verdi.

