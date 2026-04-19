Afyonkarahisar'da dev yatırım: Türkiye'nin ilk 'Yeşil OSB'si' Sinanpaşa'da yükseliyor

Konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan açıklamasında; " Yeşil OSB inşaat sahasında incelemelerde bulunduk. Altyapı çalışmalarımız 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde hızla sürüyor. Bölgemiz, Türkiye’de Ankara’nın batısına bakıldığında 6. derece teşvik alabilen tek organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor. Sinanpaşa ilçemizde "Yeşil OSB" konseptiyle inşa edilecek 2,5 milyon metrekarelik arazimizin 1,5 milyon metrekaresi sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Yol, su, elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak başlamıştır. Doğal gaz çelik boru hattı OSB alanına ulaşmış olup, iç hat çalışmalarıyla birlikte fabrikaların merkezlerine kadar ulaştırılacaktır. Tüm bu altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 2026 yılı sonunda ise fabrikaların imalata başlamasını öngörüyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 72 parselimiz bulunmaktadır. Bu parsellerin 28’i halihazırda ön tahsisli durumdadır; yani yaklaşık 500 bin metrekarelik alanın (toplam alanın 1/3’ü) ön tahsisi gerçekleştirilmiştir. Yerinde yaptığımız incelemeler ve aldığımız bilgiler, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini göstermektedir. Buranın bir an önce faaliyete geçmesini, üretime başlamasını ve şehrimize dinamizm katmasını bekliyoruz. Bölgenin en büyük avantajlarından biri de Ankara-Afyonkarahisar-İzmir kara yolu hattı üzerinde ve hızlı tren güzergâhında yer almasıdır. Hızlı tren hattı üzerinden yük nakli de yapılabilecek, böylece buradaki firmalarımız limanlara çok daha kolay ve düşük maliyetle ulaşabilecektir." İfadelerine yer verdi.