Akit Medya önünden canlı yayın: CHP zorbalığına karşı dayanışma buluşması
CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ve kameramanımız Nuh Güneş, CHP'li bir grup vandal tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından Akit Medya'ya çok sayıda destek mesajı gelirken, CHP'nin baskı ve zorbalığına tepki göstermek amacıyla şu sıralarda gazetemiz önünde dayanışma buluşması düzenleniyor.
CHP'nin kadük Genel Başkanı Özgür Özel'in tahrikleri sonucu gazetemizin hedef alınması sonrası Akit Medya önünde önemli bir buluşma gerçekleştiriliyor.
Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut’a ve kameramanımız Nuh Güneş’e yönelik tekmeli, tokatlı ve rezil sözlerle dolu saldırı şu sıralarda lanetleniyor.
Basın mensuplarının, Akit dostu okuyucularımızın, gazete yönetim ve personelinin katıldığı programda alçakça saldırıyı düzenleyenler lanetlendi.
İşte dayanışma buluşmasında anbean yaşananlar...