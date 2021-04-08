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Gündem Milletten darbe aşıklarına muhtıra
Gündem

Milletten darbe aşıklarına muhtıra

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bildiri sonrası Areda Suvey'in yaptığı araştırmada millet darbelere geçit vermeyeceğini ortaya koydu. Araştırmada katılımcılar, “Herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?” sorusuna yüzde 72,7 oranında 'evet' dedi. Emekli amirallerin bildirisini katılımcıların yüzde 57,6'sı yanlış bulduğunu belirtirken, AK Partililerin yüzde 94’ü, CHP’lilerin yüzde 6,9’u, MHP’lilerin 91’i, “Bildiriyi yanlış buluyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:42:00 -
Milletten darbe aşıklarına muhtıra

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 168 kişinin katılımıyla yaptığı anket, milletin bir daha darbe ve muhtıralara geçit vermeyeceğini gösterdi. Emekli 104 eski amiralin bildirisine vatandaşlardan tepki geldi. Areda Survey’in 5- 6 Nisan’da gerçekleştirdiği ‘Emekli Amirallar Bildiri Araştırması’na katılanlara “104 emekli amiralin açıkladığı bildiri hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu.

CHP’li seçmenlerden destek

Katılımcıların yüzde 57,6’sı bildiriyi yanlış bulurken yüzde 42,4 doğru bulduğunu söyledi. 24 Haziran’daki oy tercihlerine göre AK Partililer’in yüzde 94’ü, CHP’lilerin yüzde 6,9’u, MHP’lilerin 91’i, İYİ Parti’lilerin yüzde 23,3’ü, HDP’lilerin yüzde 14,2’si “Bildiriyi yanlış buluyorum” dedi.

'Yine sokağa çıkarız'

AK Partili seçmenlerin yüzde 6’sı, CHP’li seçmenlerin yüzde 93.1’i, MHP’li seçmenlerin yüzde 9’u, İYİ Parti’li seçmenlerin yüzde 76.7’si, HDP’lilerin yüzde 85.8’i bildiriyi doğru bulduğunu söyledi. Araştırmada yer alan “Herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,7’si “Evet”, yüzde 27,3’ü “Hayır” dedi. 24 Haziran seçimlerindeki oy tercihlerine göre aynı soruya AK Parti’li seçmenlerin yüzde 94.6’sı, CHP’lilerin 45.6’sı, MHP’lilerin 94.8’i, İYİ Parti’lilerin yüzde 48.1’i ve HDP’lilerin yüzde 42.5’i “Evet” yanıtını vererek sokağa çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

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Yorumlar

Qwerty

Araştırmaya göre chp liler ekseriyetle darbeci bir zihniyete sahipler.
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Putsavar

zillet darbenin siyasi ayağı. Alayı fetö/ketö uşakları
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