Millete yedireceklerdi! Deniz polisi izin vermedi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu M.E. isimli şahsın kamyoneti ile Samsun'daki balıkçı barınaklarından "Kara Kıllı" tabir edilen midyeleri toplayarak Ankara ve çevre illere götürüp sattığını tespit etti. Deniz polisi yaptığı takip sonucu M.E.'ye ait araçta yaptığı aramada, 80 çuval içinde 1 ton 620 kilo kara kıllı midye ele geçirdi. Söz konusu midyeler gerekli işlemlerin ardından denize döküldü. M.E.'ye ise "yasaklı su ürünlerini nakletmekten" suçundan 16 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.