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Millet İttifakı Yunusemre Başkan adayı Özkan’dan YSK’ya itiraz

Resmi olmayan sonuçlara göre 61 oy farkla seçimi kaybeden Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek, oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 16:14
Millet İttifakı Yunusemre Başkan adayı Özkan’dan YSK’ya itiraz

Resmi olmayan sonuçlara göre 61 oy farkla seçimi kaybeden Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek, oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Özkan, "Bu seçimi biz kazandık. Hepimize hayırlı olsun" dedi.


Manisa’da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, 57 bin 871 oy alırken, Millet İttifakı’nın İYİ Partili Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşat Mithat Özkan ise 57 bin 810 oy aldı. Arada 61 oy fark bulunan seçimlere Millet İttifakı adayı Özkan, YSK’ya giderek itiraz etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve parti yönetimiyle birlikte Manisa Adalet Sarayı içerisindeki il seçim kurulu önünde açıklama yapan Özkan, seçimi kendilerinin kazandıklarını savunarak, "İnşallah bu Miraç kandilinde hep birlikte çok güzel bir sonuç alacağız. Emekleriyle, alın terleriyle toplanmış olan oylarımıza sahip çıkıyoruz. Sadece 61 oyla bu seçimi kaybettiğimizi sananlar bu akşam çok büyük bir üzüntüye kapılacaklar. 524 tane sandık tutanağını tek tek ben ve ekibim 60 saat uykusuz kalarak teker teker inceledik, kontrol ettik. Bu seçimi biz kazandık. Hepimize hayırlı olsun. Yunusemre Belediyesinde hayırlı hizmetler yapmak nasip olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:14
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