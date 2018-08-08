0553 313 94 23

Millet Erdoğan’ın yanında

Türkiye’yi yıpratma hareketlerine devam eden Batı’nın oyunları, Türk halkının dik duruşu ve Başkan Erdoğan’a karşı sevgi ve bağlılığı karşısında yine bozguna uğrayacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
Millet Erdoğan’ın yanında

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

ABD’nin papaz Andrew Brunson davasında yaptırım kararı sonrası döviz rekor kırdı. Türkiye’nin zayıf noktası olarak gördüğü ekonomiyi hedef alan ABD, buna yönelik yaptırımlarıyla yerel seçimler öncesi halkın hükümete karşı tavır almasını amaçlıyor. Ancak sosyal medyada ‘WeAllErdoğan’ hashtag’ı (Başlık etiketi) başlatan vatandaşlar ABD’nin bu yaptırımlarına karşı Cumhurbaşkanı’nın yanında durdu.

Türkiye’yi bu tür yaptırımlarla yenemeyeceklerinin altını çizen eski Bakan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Türkiye’yi bu tür yaptırımlarla dize getirmeye çalışanlar, Türkiye’yi tanımıyorlar. Türk milletini tanımıyorlar. Bu tür baskılar dolar kuru üzerinden ekonomik terör estirerek kendi icraatlarını meşrulaştırmaya çalışmaları veya Türk milletini baskı altında tutmaya çalışmaları Türk milletini tanımamalarından kaynaklanıyor. Önümüzde yerel seçimler var. Dolayısıyla Döviz üzerinden Türkiye’ye baskı yaparak mevcut iktidar ile halkı birbirine küstürmeyi amaçlıyorlar. Ama başaramadılar. Halkımız Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor. Milli Mücadelede, 15 Temmuz da nasıl dik durduysak, şimdi de öyleyiz. Bu tür yaptırımlarla Türkiye’yi yenemeyecekler” şeklinde konuştu.

“AMBARGOLARA VATANDAŞ KARŞI DURDU”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de, “Bize uyguladıkları ambargolara vatandaşlar karşı durdu. Milletimiz, ‘ülkenin birliği ve beraberliği için kesinlikle boyun eğmiyoruz. Ne gelirse gelsin göğüsleriz’ mesajı veriyor. Allah bu milletimizden razı olsun. Her koşulda Cumhurbaşkanımızın yanında duruyor. Böyle olduğu sürece biz, bunun da üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’YI ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
  1. Malatya
  2. Kırşehir
  3. ABD
  4. Andrew Brunson
  5. WeAllErdoğan
  6. AK Parti
  7. Bülent Tüfenkçi
  8. Mustafa Kendirli
  9. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    1. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    2. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    3. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    4. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    5. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    6. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    7. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    8. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    9. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    10. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    11. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    12. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    13. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    14. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    15. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    16. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    17. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    18. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    19. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    20. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde