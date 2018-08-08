Millet Erdoğan’ın yanında

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

ABD’nin papaz Andrew Brunson davasında yaptırım kararı sonrası döviz rekor kırdı. Türkiye’nin zayıf noktası olarak gördüğü ekonomiyi hedef alan ABD, buna yönelik yaptırımlarıyla yerel seçimler öncesi halkın hükümete karşı tavır almasını amaçlıyor. Ancak sosyal medyada ‘WeAllErdoğan’ hashtag’ı (Başlık etiketi) başlatan vatandaşlar ABD’nin bu yaptırımlarına karşı Cumhurbaşkanı’nın yanında durdu.

Türkiye’yi bu tür yaptırımlarla yenemeyeceklerinin altını çizen eski Bakan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Türkiye’yi bu tür yaptırımlarla dize getirmeye çalışanlar, Türkiye’yi tanımıyorlar. Türk milletini tanımıyorlar. Bu tür baskılar dolar kuru üzerinden ekonomik terör estirerek kendi icraatlarını meşrulaştırmaya çalışmaları veya Türk milletini baskı altında tutmaya çalışmaları Türk milletini tanımamalarından kaynaklanıyor. Önümüzde yerel seçimler var. Dolayısıyla Döviz üzerinden Türkiye’ye baskı yaparak mevcut iktidar ile halkı birbirine küstürmeyi amaçlıyorlar. Ama başaramadılar. Halkımız Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor. Milli Mücadelede, 15 Temmuz da nasıl dik durduysak, şimdi de öyleyiz. Bu tür yaptırımlarla Türkiye’yi yenemeyecekler” şeklinde konuştu.

“AMBARGOLARA VATANDAŞ KARŞI DURDU”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de, “Bize uyguladıkları ambargolara vatandaşlar karşı durdu. Milletimiz, ‘ülkenin birliği ve beraberliği için kesinlikle boyun eğmiyoruz. Ne gelirse gelsin göğüsleriz’ mesajı veriyor. Allah bu milletimizden razı olsun. Her koşulda Cumhurbaşkanımızın yanında duruyor. Böyle olduğu sürece biz, bunun da üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’YI ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.