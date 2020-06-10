Millet Bahçesi için Suluova’ya 2 milyon TL hibe

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Vali Dr. Osman Varol ve il yöneticileri Ankara programları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Başkan Üçok, "İlçemiz adına talepte bulunduğumuz, Millet Bahçesi Projemize 2 milyon TL, Sıfır Atık Projemize 250 Bin TL ile 200 adet çöp konteyneri ve imar uygulaması desteği aldık” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ve İl yöneticileriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Beyefendiyi ziyaret ettik. İlçemiz adına talepte bulunduğumuz, Millet Bahçesi Projemize 2 milyon TL, Sıfır Atık Projemize 250 Bin TL ile 200 adet çöp konteyneri ve imar uygulaması desteği aldık” dedi.

TOKİ destekli besi çiftliklerine Bakan Kurum’dan onay

Belediye Başkanı Fatih Üçok açıklamalarının devamında ise, “Ayrıca Sayın Bakanımız uzun zamandır uğraş verdiğimiz Besi Çiftlikleri projemizin TOKİ marifetiyle yapılmasına onay vermişlerdir. Kıymetli Bakanımıza bu büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Suluova OSB Büyüyor

Suluova OSB’nin alt yapı çalışmaları için taleplerini iletmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı da ziyaret eden Başkan Üçok, "Sayın Bakanımıza Suluova OSB’nin büyütülmesi taleplerimizi ilettik ve altyapı çalışmalarına destek sözü aldık. Sanayi yatırımları ile ilgili istişarelerde bulunduğumuz Sayın Bakanımıza misafirperverliklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen Ankara programında Amasya İl yöneticilerine İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da yer aldı.