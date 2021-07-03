  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Irak hükümeti açıkladı! İşte ölü ve yaralı sayısı
Bartın'da hortum oluştu
Korona aşısında tek doz kararı
Erdoğan, hastane açılış törenine telefon bağlantısıyla katıldı
Ekonomi MİLGEM Türkiye’nin saygınlığını artırdı
Ekonomi

MİLGEM Türkiye’nin saygınlığını artırdı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, “MİLGEM projesi ile bütün Pakistan makamları nezdinde ASFAT’ın, dolayısıyla MSB’nin ve ülkemizin çok ciddi bir saygınlığı oldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 20:05:00 -
MİLGEM Türkiye’nin saygınlığını artırdı

ASFAT Genel Müdürü Akgün, Pakistan’da yürütülen MİLGEM Projesi, ASFAT’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan Donanmasına önemli katkı sağlayacak Türkiye’nin en büyük savunma sanayisi ihracatı MİLGEM Projesi’ni, Pakistan’da yürüttüklerini belirten Akgün, “Pakistan MİLGEM Projesi, basit bir satış projesinden ibaret değildir. 4 geminin 2’sini İstanbul’da, 2’sini Karaçi’de yapıyoruz” diye konuştu. Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Pakistan tarafının kendilerine MİLGEM Projesi’nin 1,5 yıl ötelenebileceğini teklif ettiklerini, kendilerinin ise projeyi zamanında tamamlayacaklarını muhataplarına ilettiklerini kaydetti. Bunun Pakistan makamlarınca da memnuniyetle karşılandığını aktaran Akgün, “MİLGEM Projesi ile bütün Pakistan makamları nezdinde ASFAT’ın, dolayısıyla MSB’nin ve ülkemizin çok ciddi bir saygınlığı olmuş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

7 kilometre taşı zamanında gerçekleştirildi

Akgün, proje kapsamında 7 kilometre taşını tam gününde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak olağanüstü bir durum olmadığı takdirde 2023’te ilk gemiyi ve belirli sıralamalarla diğer gemileri teslim edeceklerini söyledi. Bunun dışında Karaçi Tersanesi’nin imkan ve kabiliyetlerini, söz konusu 2 MİLGEM’i üretebilecek şekilde geliştirdiklerine işaret eden Akgün, İstanbul Tersanesi’ne çok ciddi bir yatırım yaptıklarını ve tüm bunlarla tasarım faaliyetlerinin de yürütüldüğünü vurguladı.

Pakistan'la ortak tasarım yapılıyor

Söz konusu 4 geminin dışında 5’inci bir gemi projesi bulunduğunu belirten Akgün, “Bu gemide dizaynı birlikte yapıyoruz. Bütün hakları bize ve Pakistan tarafına ait olacak şekilde” ifadelerini kullandı. Akgün, MİLGEM dışında Pakistan nezdinde sadece Deniz Kuvvetleriyle değil Kara ve Hava Kuvvetleri nezdinde de faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: “Projeler net bir şekilde ortaya çıkmadan bunun duyurulmasının uygun olmadığını değerlendirdiğimiz için şimdilik çok bir şey söylemek istemiyoruz ama yine Allah’ın izniyle devrim niteliğinde yine çok büyük savunma sanayisi projelerine imza atacağımızı umuyor ve bekliyoruz. Bu da MİLGEM Projesi’nde kazandığımız saygınlığın bir neticesi olarak önümüze çıkıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay