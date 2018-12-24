Milföyden kolay pide
Milföyden pide yapılır mı demeyin! İşte hem pratik hem de lezzetli kolay pide tarifi…24 Aralık 2018 Pazartesi 23:51
MALZEMELER
12 adet kare milföy hamuru
İÇ MALZEME İÇİN
150 gram ezilmiş beyaz peynir
150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
7-8 dal ince kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın. Milföyleri yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin ve ikiye bölün. Her parçanın üzerine 1 tatlı kaşığı iç malzemeden koyup uçlarını pide yapar gibi birleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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