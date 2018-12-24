Milföyden kolay pide

MALZEMELER

12 adet kare milföy hamuru

İÇ MALZEME İÇİN

150 gram ezilmiş beyaz peynir

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

7-8 dal ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın. Milföyleri yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin ve ikiye bölün. Her parçanın üzerine 1 tatlı kaşığı iç malzemeden koyup uçlarını pide yapar gibi birleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.