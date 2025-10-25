Milan, Uzatmada 1 Puanı Kurtardı: 2-2

İtalya Serie A’nın 8. haftasının açılış maçında San Siro’da Milan ile Pisa kozlarını paylaştı. Liderlik koltuğunda oturan Milan, ligde kalma mücadelesi veren Pisa karşısında büyük bir şok yaşadı. 90 dakika sonunda kazanan çıkmazken mücadele 2-2 sona erdi.

LEAO İLE ERKEN GOL

Ev sahibi Milan, karşılaşmaya hızlı başladı. Dakikalar henüz 7’yi gösterdiğinde Rafael Leao’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

PISA PENALTIDAN DÖNDÜ, SONRA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda Pisa toparlandı. 60. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Juan Cuadrado, skoru 1-1’e getirdi. Sürpriz arayan Pisa, 86. dakikada Mbala N’Zola ile öne geçti ve Milan’ı büyük baskı altına aldı.

ZACHARY ATHEKAME UZATMADA SAHNEDE

Milan, puanı kaybetmemek için son dakikalarda tüm hatlarıyla hücuma yüklenirken 90+3’te sahneye çıkan Zachary Athekame, attığı golle takımına bir puanı getirdi. Bu kritik golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Bu sonuçla Milan puanını 17’ye yükseltirken liderliğini sürdürme şansını zora soktu. Pisa ise aldığı bu beklenmedik puanla 4 puana ulaştı ve moral buldu.

SONUÇ: MİLAN ZİRVEDE PUAN KAYBETTİ

Ligin zirvesindeki Milan, alt sıralarda yer alan bir rakibi karşısında evinde kaybettiği 2 puanla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Pisa ise deplasmandan aldığı sürpriz puanla nefes aldı.