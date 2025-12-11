Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, Tel Aviv merkezli haber kuruluşu Kanal 12 için kaleme aldığı analizde Gazze’nin geleceğine ilişkin kararın artık kritik bir eşiğe geldiğini belirterek Türkiye’nin bölgedeki yükselişine dikkat çekti.

Ziv, yaklaşan Washington ziyaretinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yalnızca diplomatik bir temas olmaktan çıktığı ifade ederek “Netanyahu, Gazze’nin anahtarlarını Türkiye'nin elinden almak için Trump ile görüşecek” dedi.

Analizde, Gazze’de hangi gücün istikrar sağlayıcı güç olarak konuşlanacağına dair karar çok yakın olduğunu belirten İsrailli tümgeneral, Tel Aviv’in tercihinin net olması gerektiğini söyleyerek, “Gazze’de Türk askeri yerine kendi selametimiz için Mısır’ın kontrolünü tercih etmeliyiz” yorumunu yaptı.

‘ERDOĞAN’IN BÖLGESEL AJANDASI GENİŞTİR’

Ziv, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Orta Doğu’da yükselen baskın figür olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bölgesel ajandası geniştir. Onun sayesinde Ankara artık bölgedeki yeni düzenin mimarıdır” değerlendirmesinde bulundu, bununla birlikte Türkiye’nin İran’ın bölgedeki etkinliğinin yerine geçebilecek tek bölgesel güç olarak öne çıktığını söyledi.

‘RAMALLAH’A GİDEN YOL GAZZE’DEN GEÇİYOR’

Ziv ayrıca, Türkiye’nin Filistin meselesini şahsi meselesi haline getirdiğini belirterek “Erdoğan bağımsız Filistin Devleti’ne sonsuz destek veriyor. Böylelikle bölgeyi Orta Doğu’daki Türk ekseninin parçası haline getirmek istiyor. Ramallah’a giden yol Gazze’den geçiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇELİK KUBBE, DEMİR KUBBE’DEN DAHA DONANIMLI’

Analizde Türkiye’nin askeri kapasitesine dair dikkat çekici tespitler de yer aldı. Ziv, Ankara’nın hızla büyüyen savunma gücünü “Erdoğan bu alanda hatırı sayılır bir bütçe ayırıyor ve İsrail’in Demir Kubbe’sine benzer hatta daha donanımlı Çelik Kubbe adında bir savunma sistemi inşa ediyorlar” diyerek anlattı.

İsrailli emekli tümgeneralden kritik 2 senaryo Felaketimize doğru ilerliyoruz, Türkiye ile her şey an meselesi

Ayrıca analizde Trump yönetimiyle şekillenen F-35 sürecine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu uçakları edinmesi halinde “İsrail’in hesapları baştan yapması gerektiği” değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Ziv’in analizinde Suriye sahası da geniş yer buldu. Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunun giderek arttığını söyleyen İsrailli tümgeneral “Türkler, Tel Aviv sınırında tehdit oluşturacak bir güç yaratıyorlar” dedi.

‘ERDOĞAN BİZİ İKİ TARAFTAN SIKIŞTIRMAK İSTİYOR’

Buna ek olarak Ziv, Erdoğan’ın bölgesel stratejisinin İsrail’i her iki taraftan sıkıştırmayı hedeflediğini iddia ederek, “Erdoğan her iki sınırda da yani kuzeyde de güneyde de İsrail’in karşısına çıkmak istiyor” ifadesinde bulundu.

Analizin en tartışmalı başlıklarından biri ise Türkiye’nin Gazze’ye asker konuşlandırma ihtimali oldu. Ziv, bunu “Ankara’nın Tel Aviv’e kurduğu tuzak” olarak tanımlayarak, Türkiye’nin bölgede etkisini artırmak için perde arkasında baskı kurduğunu iddia etti. Ziv, “Erdoğan, askerlerini barış gücü olarak Gazze’ye sokmak için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

‘SAVAŞ KAÇINILMAZ OLUR’

İsrailli emekli tümgenerale göre Türk askerinin Gazze’ye girmesi, İsrail’in güvenlik doktrini açısından en kritik kırmızı çizgiyi oluşturuyor. Analizde, “Herhangi bir İsrail saldırısı eğer bir Türk askerine de zarar verirse bu Türkiye ordusuna yapılmış saldırı sayılır. Sonrasında ise savaş kaçınılmaz olur” dedi.

‘NATO ÜYESİ OLDUKLARINI UNUTMAYALIM’

Ziv bu uyarıyı daha da sertleştirerek, “Türk ordusunun Gazze’ye girmesi meselesi İsrail açısından çok ciddi bir mesele ve çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye ile İsrail arasında savaşa yol açabilir” dedi. Son olarak ise kritik bir hatırlatma yaptı:

Türkiye’nin NATO üyesi olduğu unutulmamalı, ki bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir.

Tümgeneral Ziv, Mısır’ın Gazze’de rol üstlenmesinin İsrail için daha güvenli seçenek olduğunu belirtse de kararın artık tamamen Trump’ın önünde olduğunu söyledi. Analizin sonunda, “Bu karar İsrail’in güvenliğini yıllar boyunca şekillendirecek” ifadesi kullandı.

‘FELAKETİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ’

Ziv, Netanyahu’nun sırtını Trump’a tamamen yaslanmasının da tehlikeli olabileceğini söyleyerek “Trump’ın bu konuda vereceği karar sadece ona Erdoğan’ın mı yoksa Netanyahu’nun mu daha yakın olduğunu değil, İsrail’in güvenliğinin nereye gideceğini de gösterecek ya çıkarımıza ya da felaketimize doğru ilerliyoruz” dedi.

Uzmanlara göre Türkiye’nin askeri, diplomatik ve bölgesel etkisinin İsrail analizlerinde bile bu denli belirgin hale gelmesi, Ankara’nın bölgenin geleceğinde artık görmezden gelinemeyecek bir güç olarak kabul edildiğini gösteriyor.