Rezerv miktarı belli oldu! Merkez’in kasası doldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 3 milyar 196 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 3 milyar 196 milyon dolar artarak 186 milyar 438 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artarak 75 milyar 613 milyon dolardan 76 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Aralık haftasında 2 milyar 46 milyon dolar artarak 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

{relation id:1969823 slug:'abd-merkez-bankasi-fed-kuresel-piyasalarin-merakla-bekledigi-faiz-kararini-acikladi-iste-fedin-faiz-karari'}