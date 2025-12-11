Rezerv miktarı belli oldu! Merkez’in kasası doldu

  • İSTANBUL
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 186 milyar 438 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 3 milyar 196 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 3 milyar 196 milyon dolar artarak 186 milyar 438 milyon dolar oldu.

 

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artarak 75 milyar 613 milyon dolardan 76 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Aralık haftasında 2 milyar 46 milyon dolar artarak 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

