  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Gündem

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir dosyayla verdi.

Yönetimi değişen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir dosyayla verdi.

 

“Yolun sonu”

Murat Ongun’un kirasını yıllık peşin ödediği villa, ana haberde “yolun sonu” notuyla ekrana getirildi.

Haberde, “Bu parayı verenler varmış demek” şeklindeki yorum öne çıkarılarak dosya manşete taşındı.

Kanalın yeni döneminin bu hamleyle nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Sözcü Medya Grubu'nda yaşananlar açıklanmıştı. Yılmaz Özdil günler sonra Sözcü Medya Grubu Başkanlığı'na geldiği haberlerini yalanlarken, Sözcü'nün yeni Genel Yayın yönetmeni artık yayın politikalarını değiştirdiklerini söyledi.

“Körü körüne muhalefeti desteklemeyeceğiz”

Sözcü Tv'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen İpek Özbey, programda yeni dönemi 'Normalleşme' olarak adlandırdı. Türkiye'de medyanın 'iktidar' ve 'muhalefet' olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Özbey, Sözcü'nün artık bu politikadan çıkacağını söyledi. Özbey "Gazetecilik hepsinin dışına çıkıp dışardan bakmak." diyerek Sözcü'nün artık körü körüne muhalefeti destekleyen bir bakış açısından sıyrılacağını ifade etti.

 

UĞUR DÜNDAR'IN EKİBİ VE İMAMOĞLU'NUN GÖLGE MUHABİRİ TASFİYE EDİLDİ

Burak Akbay'ın Yılmaz Özdil'le istişarelerde bulunarak Sözcü'de işine son verilen kişilerin büyük çoğunluğunu Uğur Dündar'ın ekibi oluşturuyor.  Sözcü TV’nin kuruluşunda da yer alan ve Uğur Dündar'ın ekibi olarak bilinen 14 gazeteci Sözcü'de işten çıkarıldı.

Öte yandan Sözcü'de Ekrem İmamoğlu'nun 'gölge muhabiri' de işten çıkarılanlar arasında yer aldı. Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu’nun medyadaki uzantıları arasında gösterilen Gülşah İnce’nin Sözcü TV’den gönderilenlerden biri oldu.

 

 

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler
Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

Aktüel

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik
Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Gündem

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!
Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!

Gündem

Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?
Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

Gündem

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine dair ortaya saçılan yeni iddialar, muhalefet kulislerini bir..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!
Dünya

Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!

Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil kanatlı güdüm kiti KGK-84 Yunanistan'da peniğe sebep oldu. Yunan Basını sistemin Türk hava gücüne "ciddi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23