Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yönetimi değişen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir dosyayla verdi.

“Yolun sonu”

Murat Ongun’un kirasını yıllık peşin ödediği villa, ana haberde “yolun sonu” notuyla ekrana getirildi.

Haberde, “Bu parayı verenler varmış demek” şeklindeki yorum öne çıkarılarak dosya manşete taşındı.

Kanalın yeni döneminin bu hamleyle nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Sözcü Medya Grubu'nda yaşananlar açıklanmıştı. Yılmaz Özdil günler sonra Sözcü Medya Grubu Başkanlığı'na geldiği haberlerini yalanlarken, Sözcü'nün yeni Genel Yayın yönetmeni artık yayın politikalarını değiştirdiklerini söyledi.

“Körü körüne muhalefeti desteklemeyeceğiz”

Sözcü Tv'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen İpek Özbey, programda yeni dönemi 'Normalleşme' olarak adlandırdı. Türkiye'de medyanın 'iktidar' ve 'muhalefet' olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Özbey, Sözcü'nün artık bu politikadan çıkacağını söyledi. Özbey "Gazetecilik hepsinin dışına çıkıp dışardan bakmak." diyerek Sözcü'nün artık körü körüne muhalefeti destekleyen bir bakış açısından sıyrılacağını ifade etti.

UĞUR DÜNDAR'IN EKİBİ VE İMAMOĞLU'NUN GÖLGE MUHABİRİ TASFİYE EDİLDİ

Burak Akbay'ın Yılmaz Özdil'le istişarelerde bulunarak Sözcü'de işine son verilen kişilerin büyük çoğunluğunu Uğur Dündar'ın ekibi oluşturuyor. Sözcü TV’nin kuruluşunda da yer alan ve Uğur Dündar'ın ekibi olarak bilinen 14 gazeteci Sözcü'de işten çıkarıldı.

Öte yandan Sözcü'de Ekrem İmamoğlu'nun 'gölge muhabiri' de işten çıkarılanlar arasında yer aldı. Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu’nun medyadaki uzantıları arasında gösterilen Gülşah İnce’nin Sözcü TV’den gönderilenlerden biri oldu.