ABD'den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık
Dünya

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

ABD yönetimi, 1 milyon dolar karşılığında yabancı yatırımcılara hızlı vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkânı sunan “Trump Altın Kart” programını başlattı; program, özellikle yüksek bütçeli başvuru sahiplerini hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, kartın "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu" sağlayacağını belirtti.

Trump Altın Kart, başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda sağlayacağını" kanıtlaması şartıyla verilen özel bir vize türü olarak tanımlanıyor.

Programın internet sitesine göre kart, "rekor sürede ABD oturum" hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunan "platin" versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programa ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru sahiplerinin "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini ve kart sahiplerinin 5 yıl sonra vatandaşlığa giden bir yola sahip olacağını söyledi.

ABD’NİN GÖÇMENLİK ADIMLARI

Öte yandan program, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor.

ABD yönetimi, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonları artırırken çalışma vizelerinin ücretlerini de yükseltti.

Washington, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump, eylülde, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

