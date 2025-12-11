  • İSTANBUL
Gündem Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü
Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın yerine İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdür Vekili olarak atanan eski İSPER çalışanı Banu Saraçlar, kurumu yandaş çiftliğine çevirdi.

HABER MERKEZİ

Gazetemiz akit, adeta yolsuzluk üretim merkezine dönen İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş.’de dönen skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın yerine İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdür Vekili olarak atanan eski İSPER çalışanı Banu Saraçlar’ın, kurumu yandaş çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. İBB İştiraklerindeki Grup Başkanlıkları sona erer ermez apar topar Genel Müdür vekili koltuğuna oturan Banu Saraçlar yönetiminde olan ve ciddi projesi bulunmayan Ağaç A.Ş.’ye 5 Genel Müdür Yardımcısı, 1 koordinatör, 10 müdür, 1 danışman ve 32 şef atanarak, şirketin adeta yandaş istihdam ofisi haline getirildiği belirtildi. Konuyla ilgili akit’e bilgi veren Ağaç A.Ş.’deki kaynaklarımız, her Genel Müdür Yardımcısının ortalama 250 bin TL net maaş aldığını belirtirken, bu rakamın ilavelerle ve özel sağlık sigortası ile birlikte belediyeye yaklaşık 500 bin TL’ye mal olduğunu bildirdi.

 

BALLI KOLTUĞU KAPTILAR

CHP’nin Ağaç A.Ş.’deki şanslı yandaşlarından bazıları şunlar:
• İBB İştiraklerindeki Grup Başkanlıkları sona eren Ayşe Banu Saraçlar, Ağaç A.Ş.’ye Genel Müdür vekili olarak atandı.
• Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Metin Aras, Genel Müdür Yardımcısı oldu
• Eskiden “Sürdürülebilirlik Müdürü” olan Sabit Tuncel, Genel Müdür Yardımcısı yapılarak ballı maaşı kaptı.
• İBB’de 4 yıl boyunca İşe Alım Müdürlüğü yapan Halil Oruç da Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
• Uzun yıllar Mali İşler Müdürü olarak çalışan ve kurumu toparlamaya çalıştığı ifade edilen Aytekin Karaarslan, Mali İşlerin yanı sıra İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığını da üstlendi.

 

• İSPER Genel Müdür Yardımcısı Ali Öksüz, görevlendirme ile Ağaç A.Ş’ çalışıyor.
• Partizan toplama kampına dönen Ağaç A.Ş.’de 1 adet danışman ve 32 şef yer alıyor.

