Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

Gazze'de şiddetli soğuklar, 8 aylık Rahaf Ebu Cizr'in hayatını kaybetmesine neden oldu; zorlu hava koşulları özellikle çadırlarda yaşayan çocuklar için büyük bir tehlikeye dönüştü.

Gazze'de şiddetli soğuklar, 8 aylık Rahaf Ebu Cizr'in hayatını kaybetmesine neden oldu; zorlu hava koşulları özellikle çadırlarda yaşayan çocuklar için büyük bir tehlikeye dönüştü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan dondurucu soğuklar, bugün acı bir kayba yol açtı.

Tıbbi kaynakların aktardığına göre 8 aylık Rahaf Ebu Cizr, yaşadığı çadırın sert hava koşullarına dayanamayışı nedeniyle soğuktan hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, olayın Gazze'deki insani krizin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Özellikle çocukların ve yerinden edilmiş ailelerin, yağmur ve rüzgâr karşısında hiçbir koruma sağlamayan zayıf çadırlarda yaşamak zorunda kalması durumu giderek daha kritik hale getiriyor.

 

Süregelen yakıt kıtlığı nedeniyle ısınma imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı bölgede, soğuk hava dalgası halkı ağır biçimde etkiliyor.

Gazze halkı, barınma ve sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiği koşullarda hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor.

