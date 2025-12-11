  • İSTANBUL
Ekonomi KKM'de Tablo Netleşti! Düşüş serisi bu hafta da sürdü
Ekonomi

KKM’de Tablo Netleşti! Düşüş serisi bu hafta da sürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KKM’de Tablo Netleşti! Düşüş serisi bu hafta da sürdü

Kur korumalı mevduat hesaplarında gerileme ivmesi devam ederken, geçen hafta kaydedilen verilere göre toplam bakiye 3 milyar 937 milyon lira daha azaldı. Böylece KKM tutarı 12 milyar 923 milyon liraya kadar indi. Ekonomi yönetiminin attığı adımların ardından hesaplarda süren çözülme dikkat çekerken, tasarrufu güçlendiren yaklaşımların öne çıkması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Aralık haftasında yaklaşık 107 milyar 780 milyon lira artarak 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liradan, 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 358 milyar 270 milyon lira azalarak 25 trilyon 673 milyar 328 milyon lira oldu.

 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 789 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 788 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 662 milyar 805 milyon lirası konut, 49 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 76 milyar 200 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 43 milyar 379 milyon lira artarak 3 trilyon 320 milyar 975 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 648 milyar 545 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 974 milyar 645 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 673 milyar 901 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 732 milyon lira artışla 564 milyar 176 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 416 milyar 89 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 7 milyon lira azalarak 4 trilyon 839 milyar 331 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyar 937 milyon lira azalarak 12 milyar 923 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,05'ini oluşturdu. 

1
