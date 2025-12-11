  • İSTANBUL
Siyaset

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

Terörsüz Türkiye için kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme çalışmalarını tamamlamasının ardından, MHP’nin Terörsüz Türkiye Raporu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Feti Yıldız tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunuldu.

Feti Yıldız, diğer partilerin raporlarına ilişkin olarak da, “Muhtemelen bugün AK Parti teslim eder. CHP Pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta artık rapor tamamlanır ve yayımlanır” bilgisini aktardı.

ÖRGÜTÜN TAMAMEN DAĞITILMASI SİLAHLARIN TESLİMİ ŞARTI VAR

Raporu sunmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, 120 sayfalık raporun çok sayıda bölümden oluştuğunu söyledi. Yıldız, “Daha çok siyasal değerlendirme. Sonunda hukuki olarak yapılacak şeyler var. Raporda hukuken yapılacak şeylerin şarta bağlandığını belirten Yıldız, bunun da örgütün tamamen dağıtılması silahların teslim edilmesi ve bu hususunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesi ve ilan edilmesine bağlı” dedi.

SUÇA KARIŞMAMIŞ ÖRGÜT ÜYELERİNE DENETİMLİ SERBESTLİK

Feti Yıldız, suça karışmamış olan örgüt üyelerinin ceza alıp almayacağına yönelik soruya ise, “Örgüt üyelerinin suça karışmamış olanlar gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekler ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama şeklinde değil elbette beraat şeklinde değil bir denetimli serbestlik süresine tabi olacaklar” karşılığını verdi.

PKK’NIN PYD DAHİL YAN KURULUŞLARIYLA BİRLİKTE DAĞITILMASI ŞARTI

Suça karışmış olanlar için ise, MHP’nin raporunda, “Komisyondaki üyesi olan partiler. Ön raporu ortaklaştıracağız. AK Parti, CHP, DEM ve diğer partilerin görüşlerinden faydalanacağız. Bir kanuni düzenleme için örgütün bütün kuruluşlarıyla beraber, PYD de dahil, yan kuruluşlarının dağıtılması ve devletin yetkili kurumlarınca ilan edilmesi. Bu kurumlar MİT’tir, TSK’dır, Emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay” dedi.

“YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ MUTLAKA YAPILACAK”

İnfaz Kanunu’nda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Yıldız; “İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Ayrıca bu meselelerden ayrı olarak İnfaz Kanunu, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun bu dönemde yeniden ele alınıp düzenlenmesinde yarar vardır” diye karşılık verdi.

