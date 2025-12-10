İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

İstanbul'un en eski liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde bir skandal yaşandı.

İddialara göre 9. sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladı.

Bunun üzerine 11. sınıf öğrencileri 9. sınıf öğrencilerini darp etti.

Ölüm tehdidi, taciz ve tecavüz kepazeliği

Kız öğrenciler yaptıkları açıklamada erkek öğrenciler tarafından ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelere maruz bırakıldıklarını aktardı.

Öğrenci Birliği de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Diğer yandan taciz listesi hazırlayan öğrencilerin okuldan alındığı iddia edildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olayın sebebi ne? Uzman Psikolog Kerem Gümüş ve Akademisyen Hukukçu Candaş Gürol konuya ilişkin Akit TV'ye değerlendirmeler yaptı.