Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor

Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Erbaa'da alevler geceyi yaradı! Kargo minibüsü bir anda küle döndü
Yerel

Erbaa'da alevler geceyi yaradı! Kargo minibüsü bir anda küle döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erbaa’da alevler geceyi yaradı! Kargo minibüsü bir anda küle döndü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kargo şirketine ait minibüs seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Evbaba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Taşova’dan Erbaa yönüne giden Osman Yurtalan yönetimindeki 60 KY 215 plakalı kargo minibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı yol kenarına çeken şoför, alev alan minibüsten uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

 

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Gündem

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı
Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Yaşam

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!
Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Yaşam

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Gündem

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
