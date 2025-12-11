  • İSTANBUL
Zekat isteyen takipçiye kızdıran tepki: Kredi kartına taksit oluyor mu canım! Valla burama geldi!
Zekat isteyen takipçiye kızdıran tepki: Kredi kartına taksit oluyor mu canım! Valla burama geldi!

'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla ünlenen Reyhan Karaca, sosyal medyada kendisine "140 bin lira zekât verir misin?" diye mesaj atan takipçisine verdiği cevapla kızdırdı.

Şarkıcı Reyhan Karaca’ya Instagram'da bir takipçisi "140 bin lira zekât verir misin?” şeklinde bir soru yöneltti. Karaca, bu mesaja şu ifadelerle yanıt verdi: "Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı. Kredi kartına taksit de oluyor mu canım?"

Reyhan Karaca'nın bu paylaşımına meslektaşı Çelik Erişçi de yorumsuz kalmadı. Erişçi, "Taksit oluyorsa benden de 20 lira çalışır" yorumunda bulundu.

Bazı yorumcular şarkıcılara destek verirken bir çok kullanıcı da şarkıcıların alaylı cevaplarına tepki göstererek iki ünlüyü kınadı.

 

