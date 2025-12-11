Tıpta nadir görülen uygulama: Kopan kulak geçici olarak ayağa nakledildi, aylar sonra yerine dikildi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin'in Jinan şehrindeki bir fabrikada yaşanan iş kazasında başından kopan kulağı geleneksel yöntemlerle dikilmesi imkansız olan bir kadın için tıp dünyasında eşine az rastlanır bir çözüm uygulandı. Cerrahlar, kan dolaşımını sürdürmek amacıyla kopan kulağı, hastanın sağ ayağına başarıyla tutturdu. "Kulaklı ayak" olarak anılan bu durumun ardından, beş aylık bir sürecin sonunda kulak doğal yerine geri nakledildi ve operasyon başarıyla tamamlandı.

Doğu Çin'in Jinan şehrinde bir fabrikada çalışan ve soyadı Sun olduğu belirtilen bir kadın, yaşadığı korkunç iş kazası sonucu kulağını başından kopardı. Ayrıca kadının saçı makineye sıkışınca kafa ve boyun bölgesindeki deride de ciddi kopmalar meydana geldi. Acilen hastaneye kaldırılan Sun için doktorlar zorlu bir kararla karşı karşıya kaldı.

Doktorlar, Sun'ın kopan kulağının geleneksel yöntemlerle yerine dikilebilmesinin imkansız olduğunu fark ettiler. Tedavisini yürüten Dr. Qiu Shenqiang, kopmuş kulağın etrafındaki kan damarlarının "ciddi şekilde hasar gördüğünü" söyledi.

KULAK SAĞ AYAĞA DİKİLDİ Kulağı hayatta tutmak için cerrahlar, daha ince deriye ve uyumlu kan damarlarına sahip olan Sun'ın sağ ayağına tutturmaya karar verdiler; böylece kan dolaşımı sağlanabilecekti. The Mirror'ın haberine göre, Heterotopik greftleme olarak bilinen bu yöntem işe yaradı. Sun, bir süre kulağını ayağında taşıdı. Bu sırada bol ayakkabılar giydi ve fiziksel aktiviteyi oldukça hafif tuttu.

KULAK 5 AY SONRA YERİNE DİKİLDİ Jinan'daki Shandong Qianfoshan Hastanesi'ndeki cerrahlar, beş aylık "parazit benzeri büyüme" sürecinin ardından nihayet kulağı doğal yerine geri nakletmeyi başardılar. Sun, tüm süreç bittiğinde gözyaşlarını tutamadı ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

