Tıpta nadir görülen uygulama: Kopan kulak geçici olarak ayağa nakledildi, aylar sonra yerine dikildi

Çin'in Jinan şehrindeki bir fabrikada yaşanan iş kazasında başından kopan kulağı geleneksel yöntemlerle dikilmesi imkansız olan bir kadın için tıp dünyasında eşine az rastlanır bir çözüm uygulandı. Cerrahlar, kan dolaşımını sürdürmek amacıyla kopan kulağı, hastanın sağ ayağına başarıyla tutturdu. "Kulaklı ayak" olarak anılan bu durumun ardından, beş aylık bir sürecin sonunda kulak doğal yerine geri nakledildi ve operasyon başarıyla tamamlandı.