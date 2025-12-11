  • İSTANBUL
Gündem Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü
Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

Şanlıurfa’da yapılan denetimlerde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir ahır gibi görünen yapının içinde kaçak elektrikle çalışan gizli bir kripto üretim tesisinin bulunduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da yapılan denetimlerde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir ahır gibi görünen yapının içinde kaçak elektrikle çalışan gizli bir kripto üretim tesisinin bulunduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, içeride 1.600 kWh gücünde kaçak trafoya ulaştı.

Tesisin aylık tükettiği kaçak elektriğin değerinin yaklaşık bin çeyrek altına, yani 9 milyon lirayı aşan bir tutara denk geldiği belirlendi.

Bölgedeki kontrollerin yoğunlaştırıldığı ve benzer kaçak tesislere karşı operasyonların sürdüğü bildirildi.

