Milan deplasmanda güldü

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Cagliari, şampiyonluğun favorilerinden Milan'ı, Unipol Domus Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Cezayirli Ismael Bennacer attı.

Cagliari'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Milan, puanını 66'ya çıkardı. Böylece kırmızı-siyahlı takım, en yakın takipçisi Napoli'nin 3 puan, maç eksiği olan Inter'in ise 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Milan, bu maçı da kazanarak, ligde galibiyet serisini de 3 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlı ekip, son 3 maçını da 1-0'lık skorlarla kazandı.

Ayrıca Milan, son 8 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Haftayı puansız kapatan Cagliari ise ligde bu sezon 15. kez sahadan yenik ayrıldı. Cagliari, 25 puanla 17. sırada yer aldı.