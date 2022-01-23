Mil-Diyanet Sen'den açık çağrı! 'Eşcinselleri temsil eden dernekler kapatılsın'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği eşcinsel sapkınların temsilcisi dernekler, eşcinselliği toplumda yaygınlaştırmak için dört koldan saldırıyor.

"Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği" (SPOD) eşcinsellere ilişkin, adına "Türkiye Buna Hazır" dedikleri bir kampanya başlattı.

Sapkınlığı yaymak için yeni bir hareket başlattılar!

SPOD adlı oluşum, eşcinsellerin; cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerine dair kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir yaşam için gerekli sosyal politikaların üretilmesini amaçladıklarını, sokakta, iş yerinde, okulda, sanat alanında, televizyonda, evde ve hayatın bütün alanlarında yer almak üzere yeni bir hareket başlattıklarını açıkladı.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, derneğin faaliyetleri hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, tüm faaliyetlerinin yasaklanması gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Gül, açıklamasında şunları söyledi:

2012 yılında Moskova Yüksek Mahkemesi, 100 yıl süreyle başkentte LGBT üyelerinin yürüyüş düzenlemesini yasaklamıştı. Rusya’nın diğer bir şehri St. Petersburg’da da eşcinsel propagandanın yaygınlaşmaması için yasaklar mevcut. Başta Rusya olmak üzere birçok ülke sapkın LGBT derneklerinin faaliyetlerine yasak getirmişken, hatta suç kapsamına almışken, yüzde 99'u müslüman olan ve İslam'a bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin ahlaki ve dini değerleri hiç sayılarak pervasızca her türlü çirkefliği yaymayı amaçlayan LGBT derneklerinin kapatılması ve faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.