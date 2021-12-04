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Aktüel Mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı saldırı mı düzenlenecekti?
Aktüel

Mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı saldırı mı düzenlenecekti?

Mıknatıslı bomba patlayıcı nedir? Mıknatıslı bombalı düzeneği nedir? Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı saldırı mı düzenlenecekti? Terör örgütü PKK'nın, daha önce Irak ve Suriye'de suikastlarda kullanılan mıknatıslı bomba türüyle hain saldırıları girişimlerinde bulunmak istemişti. Vatan hainleri kalleş planını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde gerçekleştirmek istedi. Polis memurunun dikkati sayesinde teröristlerin kalleş planı elinde patladı. Mıknatıslı bomba patlayıcı düzeceği patlayıcı polisin dikkati sayesinde son anda engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:32:00 - 2021-12-04 20:41:28
Mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı saldırı mı düzenlenecekti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde bir polis memurunun aracının altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial oluşturmayı planlayan vatan haini teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu. Beyaz TV'nin haberine göre teröristler, çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi. Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mıknatıslı bomba düzeneği Türkiye'de ilk kez görülmüştü

Diyarbakırlı duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı planını bozmuştu.  Operasyon düzenlenen ev ve mezarlıkta toprağa gömülü, buzdolaplarında kullanılan gaz tüpüne demir bilyeler eklenerek yerleştirilip, telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek bulunmuştu. Ele geçirilen bombalar arasında bulunan ve daha önce, Irak ve Suriye'de ise DEAŞ tarafından suikastlarda kullanılan PETN ile hazırlanan mıknatıslı bombanın, Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıkmıştı.

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