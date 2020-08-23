Mike Tyson'ın namaz kıldığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Dünya boks tarihinin en iyi boksörlerinden biri olan Mike Tyson’ın meslektaşı Badou Jack ile aynı safta namaz kıldığı görüntüler dünya gündemine oturdu.

1990’lı yılların ortasında girdiği bir hapishanede Müslüman olarak Malik Abdülaziz ismini alan efsane boksör Mike Tyson’ın bir kafede kendisi gibi boksör olan Badou Jack ile namaz kıldı.

Dünyada en çok konuşulanlar arasına giren videoyu Badou Jack sosyal medya hesabından paylaştı.

Badou Jack paylaşımında, 'Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum’ ifadelerini kullandı.

Tyson geri dönüyor

ABD’li Mike Tyson 2005 yılında veda ettiği ringlere Roy Jones Jr ile bir maç yaparak dönmeye hazırlanıyor.