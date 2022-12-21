Mike Tyson ve DJ Khaled Umre ziyaretinde! Duygusal anlarını paylaştılar

Umre ziyareti gerçekleştiren dünya şampiyonu Müslüman boksör Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled, kutsal topraklarda duygusal anlar yaşadı.

Ziyarette yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan DJ Khaled, “İkinci kez Mekke'de yürüyorum. Gözlerimden sevinç gözyaşları akıyor." dedi.

Mesajında insanlık için dua ettiğini söyleyen DJ Khaled, şöyle devam etti:

Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Hepimiz için daha fazla barış, sevgi, mutluluk, sağlık ve korunma diledim. Allah büyüktür. Mike Tyson, hayırlı olsun kardeşim.