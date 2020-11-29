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Spor Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü
Spor

Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:17:36 -
Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü

İSTANBUL (AA) - Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.

Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı.

Jones'un ise kariyeri boyunca 47'sini nakavtla kazandığı 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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