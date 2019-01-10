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Mikail Kabak kimdir nerelidir?

Mikail Kabak Saadet Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mikail Kabak’ın kim olduğu merak ediliyor. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden mezun olan Mikail Kabak, İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde görev yaptı. Peki SP Zeytinburnu belediye başkan adayı Mikail Kabak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mikail Kabak biyografisi…

10 Ocak 2019 Perşembe 16:54
Mikail Kabak kimdir nerelidir?

Mikail Kabak Saadet Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mikail Kabak’ın kim olduğu merak ediliyor. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden mezun olan Mikail Kabak, İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde görev yaptı. Peki SP Zeytinburnu belediye başkan adayı Mikail Kabak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mikail Kabak biyografisi…

Mikail Kabak kimdir?

Mikail Kabak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi İstanbul 2. Bölge 9'nci sıradan milletvekili adayıdır. Mikail Kabak, 1971 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden mezun oldu 2001 yılında ihtisasını tamamlayarak dâhiliye uzmanı oldu. Öte yandan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisidir. 2001 yılından beri İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde görev yapmıştır. iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:54
  1. İstanbul
  2. Mikail Kabak kimdir?
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