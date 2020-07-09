Migros ve Türk Kızılay’dan büyük iyilik hareketi

İSTANBUL (AA) - Migros müşterileri hazırlanan 50 lira tutarındaki "İyilik Kartı"nı aldığında Migros bu bağışın üzerine yüzde 5’i tutarında ek katkıda bulunacak, Türk Kızılay ise kartları Türkiye’nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.



Firmadan yapılan açıklamaya göre, Migros, Türk Kızılay’la yaptığı iş birliğiyle bir ilke imza attı ve önemli bir iyilik hareketi başlattı.

Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapanlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilecek. Müşteriler, özel olarak hazırlanan 50 lira tutarındaki İyilik Kartı’nı aldığında, Migros yüzde 5 ilave katkıda bulunacak. Türk Kızılay da bu kartları Türkiye’nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kartlar tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında kullanılabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana daima müşterilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmayı, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı görevimiz kabul ettik. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Migros İyi Gelecek Destek Paketi ile çalışanlarımız, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz, sağlık çalışanlarımız, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik birçok çözüm ve katkı sağladık. Destek Paketimiz kapsamında üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu projeyi de hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Kızılay’la yaptığımız bu iş birliği bilhassa bu dönemde, müşterilerimizin yardımlarının doğru adrese ulaşması için hızlı, kolay ve güvenilir bir yol sunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaç sahiplerine destek için alacağı her İyilik Kartı'na Migros olarak biz de yüzde 5’i tutarında katkı sağlayacağız. Parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu iyilik hareketini müşterilerimizle birlikte büyütüp ihtiyaç sahibi her haneye ulaşmayı diliyoruz."





- "İhtiyaç sahiplerine çare olacağız"





Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında her türlü iş birliğine açık olunduğunu belirterek, “Koronavirüs salgını ve Ramazan yardımlarımızla milyonlarca ihtiyaç sahibine destek olduk. Bunu da hayırseverlerimiz sayesinde, kat be kat artırma fırsatı bulduk. Ülkemizin saygın firmaları da bize desteklerini esirgemediler. Migros’u da bunun en önemli örneği olarak gösterebilirim. Yıllardır Migros’la iş birliklerimiz oluyor. Hepsi de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için." ifadelerini kullandı.

Altan, bu yeni projeyle de yine aynı amaçla hareket edeceklerinin altını çizerek, "Hem hayırseverlerin destek olduğu hem de Migros’un katkı sağlayacağı İyilik Kartı projesiyle ihtiyacı olanın ihtiyaçlarına çare olacağız. Bunu da onların onurunu kırmadan kendi alışverişlerini yapabilecekleri şekilde yapacağız. Ayrıca bu sayede operasyon gideri de olmayacağı için bağışın tamamıyla yardım etmiş olacağız. Halkımızın vereceği desteğin, ailelerimizin kazanlarının kaynamasına, evinin ihtiyacını gidermelerine yardımcı olacağını hatırlatarak İyilik Kartı’na destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.