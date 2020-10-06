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Aktüel Migros, Türk mutfağının önemli ev lezzetlerini 30 dakikada evlere ulaştırıyor
Aktüel

Migros, Türk mutfağının önemli ev lezzetlerini 30 dakikada evlere ulaştırıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:46:23 -
Migros, Türk mutfağının önemli ev lezzetlerini 30 dakikada evlere ulaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Migros, Türk mutfağının önde gelen yemeklerini tüketicilerle buluşturduğu Migros Ev Lezzetleri ürünlerini, hızlı teslimat seçeneğiyle 30 dakika içinde sofralara ulaştırıyor.

Migros'un açıklamasına göre, Migros Ev Lezzetleri markasını kuran şirket, sunduğu taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ev yemekleri menüleriyle, sofralarına güvenilir gıda koymak isteyenlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Müşterilerinin ne yediğini önemseyen ve sofralarına sağlıklı ürünler ulaştıran Migros, Türk mutfağının en sevilen 22 yemeğini Migros Ev Lezzetleri markası altında hazır ev yemeği olarak müşterilerine sundu.

Evde yapılan lezzette ve özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak hazırlanan yemeklerin etleri Migros'un taze et üretim üssü Miget'ten, sebzeleri ise İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında en kaliteli ürünleri yetiştiren Migros çiftçilerinden temin ediliyor. Mevsiminde ve taze olarak elde edilen ürünler, baş şef Umut Reçber'in özel tariflerine göre, hiçbir koruyucu madde katkısı olmadan pişiriliyor.

İçerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi olmadan, en taze şekilde sunulan ve 5 gün raf ömrü bulunan yemekler, üretimden hemen sonra gaz ilavesiz olarak paketleniyor.

Soğuk zincir dahilinde taşınan ürünler Migros mağazalarında, Migros Ev Lezzetleri için hazırlanan özel soğuk reyon dolaplarında satışa sunuluyor. Günlük olarak tazelik kontrolü yapılan ürünler, Migros mağazalarından satın alınabilirken, Migros Sanal Market ve 30 dakikada adrese teslimat yapan Migros Hemen hizmetleri üzerinden de sipariş verilebiliyor. Ürünler buz akülü çantalar içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.


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