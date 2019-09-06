0553 313 94 23

Midyat’ta mikrofinans şubesi açıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde 97.

06 Eylül 2019 Cuma 18:27
Midyat’ta mikrofinans şubesi açıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde 97. mikrofinans şubesi açıldı.


Mikrofinans şubesi açılışına Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Aksu, 97 şubenin çoğu il özel idareleri, belediyeler ve hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla açıldığını söyledi. Aksu, "Burada amaç şudur mikrokredide insanımıza bir defa balık vermek değil balık tutmayı öğretmektir. Bilhassa kadınımızı kızlarımızı iş hayatına dahil etmektir. Aile ekonomisine katkılarını sağlayacak, bunun için gayret gösteriyoruz. Ve bu küçük küçük mini sermayelerle o kadınlarımızın ne harika işler yaptığını gördük, gittiğimiz illerde görüyoruz. Bu hakikaten memnuniyet verici bir olay" dedi.


Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de, Türkiye’nin 97. mikrofinans şubesini Midyat’ta açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Akgül, "Türkiye’nin aynı zamanda en modern, en güzel, en gösterişli mikrokredi şubesi. 17 yıldır 185 bin kadına 880 milyon lira kredi verdik. Bunun oluşmasının gerçekleşmesinin öncüsü çok değerli Bakanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından mikrafinans şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim