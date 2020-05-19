Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler Nusaybin yolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.