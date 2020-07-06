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Aktüel

Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:37:47 -
Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda kötü koşullarıyla bilinen Moria kampında, sığınmacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, sığınmacılar arasında hırsızlık iddiasıyla çıkan kavgada 19 yaşında Afrika kökenli bir kişi, göğüs ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleri sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak Midilli hastanesine kaldırılan Afrika kökenli iki sığınmacının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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