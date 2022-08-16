Mideye iyi gelen papatya çayı nasıl yapılır? Mideye iyi gelen içecekler, çaylar

Mide rahatsızlığı, daha çok hazımsızlık ve şişkinlik sorunları ile hayatı kabusa çevirebilir. Zaman içinde bazı faktörler nedeni ile meydana gelen mide ağrısı daha da artabiliyor. Mide ağrısının ilerlemesi ve süreklilik kazanması durumunda ise, önemli bir sağlık sorunu halini alıyor. Mideye iyi gelen bitkiler nelerdir sizler için derledik.

Mide ağrısı, hafif bir hazımsızlıktan ülsere kadar gidebilen çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir.

Mideye İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

Mide ağrısı, pek çok nedenden kaynaklı olarak meydana gelebiliyor. Hatta bazen kanser nedeni ile de ortaya çıkabiliyor. İlaç kullanımı, tüketilen besinler, gastrit, ülser gibi durumlar mide şikayetlerinin giderek daha da artmasına neden olur. Bulantı, hazımsızlık, öksürük, kusma, ağız kokusu gibi durumlar mide ağrısının en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Mide ağrısına iyi gelen pek çok besinler de vardır. Bunların bazıları ise, nane, papatya, zencefil, rezene, muz, salatalık, armut, maden suyu, karanfil çayı, yoğurt ve kefirdir.

Mide ağrısına iyi gelen başlıca bitki çayları ise şunlardır;

Zencefil çayı: Zencefil geçmiş dönemlerden beri mide şikayetlerinin tedavisinde sıkça kullanılıyor. Alman hükümeti de zencefilin hazımsızlığa en iyi gelen ürünler arasında yer aldığını onaylamıştır. Hazımsızlık sorunu yaşayan kişilerin dozunu abartmamak kaydıyla zencefil çayı içmesi çok faydalıdır. Hazımsızlık, mide sancıları, mide krampları ve bağırsak sorunlarının başlıca düşmanıdır. Zencefil çayı, mideye çok iyi geliyor ama kullanırken dozuna dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde yüksek miktarlarda rezene çayı kullanmamanız da çok önemlidir.

Nane çayı: Kronik hazımsızlık çeken kişilere daha çok nane çayı önerilir. Nane, karın kaslarını ve bağırsakları rahatlatan bir özelliğe sahiptir. Her fincan Çay için 2,5 çay kaşığı kadar nane koyulması öneriliyor. İsterseniz içine bir miktar da limon da dilimleyebilirsiniz. Nane çayının yapılışı; yaklaşık 2 yemek kaşığı kuru nanenin üzerine bir bardak kaynar su dökmeniz gerekir. Bu karışımın üzerini kapatarak 5 dakika kadar demlenmeye bırakmanız gerekir. Daha sonra da süzerek ve çayın içine limon sıkarak afiyetle içmeniz gerekir.

Rezene çayı: Özellikle Hint kökenli olan kişiler bol miktarda rezene çayı tüketmeleri ile biliniyor. Çünkü rezene çayı, genellikle yemeklerden sonra tüketilir ve midede hazımsızlık oluşma ihtimalini de en aza indirir. Yemeklerin öğütülme hızını önemli ölçüde arttıran rezeneyi bir fincan suyun içine koyduktan sonra da demleyerek tüketebilirsiniz. Rezene çayının yapılışı ise; bir bardak kaynamış suyun içine 1 ya da 2 çay kaşığı kadar kurutulmuş rezene dökmeniz gerekir. Daha sonra da 5-10 dakika boyunca demlemeye bırakmanız gerekir. Ardından çayı süzerek isteğe göre tatlandırabilirsiniz.

Papatya çayı: Papatya pek çok faydası olan bir içecek olarak bilinir. Uykusuzluğa karşı da sıkça kullanılan papatya çayı, mide kaslarını da rahatlatır. Şişkinlik ya da hazımsızlık gibi bazı şikayetleri olanlar 3 gram papatya çiçeğini bir bardak sıcak suyun içine koyarak demlenmeye bırakabilir. Daha sonra da güvenle içebilir. Ama alerjisi olan kişilerin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü bazı kişilerde çok önemli sorunlara neden olabilir.

Şeker hastalarının en büyük problemi ani şeker yükselmeleri. Yeşil çay, tarçın çayı gibi doğal içecekler şeker hastaları için doğal ilaç. Peki hangi bitki çayları sağlığımıza iyi gelirken değerleri dengeler? İşte yanıtı...

YÜKSEK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN 5 İÇECEK

Yeşil çay

Yeşil çay, dünya üzerinde en sağlıklı ve en tanınmış içeceklerden biridir. Yeşil çay çok çeşitli özelliklere sahiptir. Tıbbi faydaları arasında antioksidan özellikleri, kemikleri güçlendirme yeteneği ve kalp ve damar sistemine sağladığı özel koruma sayılabilir.

Araştırmalar, günlük yeşil çay tüketiminin yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle diyabet veya hiperglisemiden şikayetçi kişiler için önerilir.

Bu içeceği hazırlamak için bir bardak sıcak suya yaklaşık 2 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin ve 15 dakika bekletin.

Okaliptüs çayı

Genel olarak soğuk algınlığını tedavi etmek için tavsiye edilen doğal okaliptüs çayları, aynı zamanda kan şekerini düşürmeye yardımcı olan özelliklere de sahiptir.

Bu çayı hazırlamak için iki okaliptüs yaprağı alın, iyice yıkayın ve bir bardak su ile birlikte bir çaydanlığa koyun. Kaynayınca 10 dakika bekleyip suyunu süzün ve için.

Tarçın çayı

Tarçın, sağlığa birçok faydası ile en iyi bilinen bitkilerden biridir. Tarçın oldukça güçlü bir doğal iltihap önleyici ve antibiyotiktir ve aynı zamanda tüketimi kolesterol ve şeker seviyelerinin kontrolüne de yardımcı olur.

Bu çayı tarçın tozu ve çubuk tarçınla yapabilirsiniz. Çubuk tarçın ile yapmak için, çubuk tarçını bir bardak suda 10 dakika kaynatın. Tarçın tozu ile yapıyorsanız, her bardak su için 1 çay kaşığı ekleyin.

Papatya çayı

Papatya çayı; uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika kadar demleyerek yatmadan önce için ve karaciğeriniz tertemiz olsun.

Papatya, sakinleştirici etkileriyle en iyi bilinen şifalı bitkilerden biridir. Ancak, sağlık yararları burada bitmiyor. Bu bitki ayrıca insülin üretimini artırmaya yardımcı olur, böylece kandaki glikoz seviyesini düzenler. Bu nedenle şeker hastalığı olan kişiler için tüketimi önerilir.

Sadece birkaç dal papatyayı bir bardak suda kaynatın. Daha sonra 15 dakika bekletin ve süzün.

Çemen otu tohumu çayı

Daha az bilinen çemen otu tohumu, birçok tarifte kullanılabilir. Ek olarak, kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu için tip 2 diyabet hastaları için de tüketilmesi önerilir.

Bu çay, her bir bardak su için yaklaşık 15 gram çemen otu tohumu ile hazırlanır. Çemen otunu suya ekledikten sonra, içmeden önce birkaç dakika bekletin.

Ginseng çayı

Ginseng, panaxane adı verilen bir madde içerir ve bu madde şeker seviyelerini düşürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok çalışma, bu maddenin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan insülin salgısını artırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bu şifalı bitkinin faydalarından yararlanmak istiyorsanız, sadece ginseng ve suya ihtiyacınız var. Her bir bardak kaynar su için yaklaşık 5 gram ginseng kullanın. Ardından 10 dakika bekletin ve için. Bu çayı bal ile tatlandırabilirsiniz.

Bu doğal şeker düşürücü çaylardan herhangi birini almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir çünkü tedavinizle uyumlu olmayabilir ve sağlığınıza zarar verebilir. Daima bir uzmanın tavsiyesine uyun. Sağlıklı olmak için diyet ve sporun şart olduğunu unutmayın.