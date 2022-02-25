Mide yanmasına ne iyi gelir, neden olur? Mide yanması doğal tedavi ile nasıl geçer?

Mide yanması, ya da diğer adıyla mide ekşimesi bireyin göğsünde, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissi olarak ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir.

Mide yanması, hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir sağlık sorunudur. Yaygın olarak görülen bir sağlık problemi olması dolayısıyla "mide yanmasına ne iyi gelir" sorusuna bu haberimizde cevap bulabileceksiniz. Aşırı mide yanması iştahı keser ve ağızda da kötü bir tat bırakır. Sıklıkla hamilelikte görülen mide yanmasına çözüm nedir konusunda ise birden çok yöntem var. Mide yanmasına ne iyi gelir sorusuna öncelikle sebep olan faktörler tespit edilmeli, özellikle evde doğal ve bitkisel tedavi süreci cevaba göre yapılmalıdır. Mide yanması nasıl geçer, belirtileri ve sebepleri nelerdir? İşte mide yanmasına iyi gelen şeyler ile birlikte konuyla ilgili merak edilen soruların cevapları...

Mide yanması neden olur?

Mide yanması, gastroözofagealreflü adı verilen bir hastalığın semptomudur. En kısa tanımıyla mide asidinin yemek borusundan yukarıya çıkmasından dolayı kaynaklanır. Bu durumdan kaynaklanan risk faktörleri, midede asit üretimini artıranların yanı sıra yemek borusuna asit reflüsüne izin veren yapısal sorunları içerir. Gastrit veya H. pylori enfeksiyonu gibi başka tıbbi durumlar da mide yanmasına yol açabilir.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Sakız: Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır; sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller.

Elma sirkesi: Su ile seyreltilerek belirli bir miktarda tüketilen elma sirkesi, mide yanması başta olmak üzere mide ile ilgili pek çok problemin giderilmesine katkıda bulunur. Fakat elma sirkesi içeriği itibarıyla bazı kişilerde istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilecek reaksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde başvurulması gereken bir bitkisel yöntemdir.

Meyan kökü: Mide yanması tedavisinde kullanılan bitkisel kaynaklardan bir tanesidir. Yapılan araştırmalara göre yemek borusunun iç yüzeyinde yer alan mukoza kaplı örtünün artmasına yardımcı olur. Bu durum yemek borusunu, mide asidi sebebiyle meydana gelmesi muhtemel tahribattan korur. Fakat meyan kökünün uzun süreli ve aşırı tüketimi, tansiyonun yükselmesine, vücuttaki potasyum oranının düşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktordan görüş alınmalıdır.

Zencefil: Yüzyıllardır alternatif tıbbın önde gelen bitkisel kaynaklarından bir tanesi olan zencefil, pek çok sindirim sistemi kaynaklı problemde olduğu gibi mide yanmasına da iyi gelir. Bulantı, kusma gibi problemlerde ilk olarak tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. Bunun için zencefili yemeklerinizle birlikte karıştırabileceğiniz gibi bitki çayını hazırlayabilirsiniz.

Karbonatlı su: Mide asidini nötralize edip mide yanmasına sebep olan atakları yatıştıran karbonat, belirli bir ölçüde aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

Mide yanması nasıl geçer?

-Mide yanması hemen hemen herkeste görülebilen, yanlış beslenmeyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Mide yanmasına çözüm öncelikle sağlıklı beslenmekten geçer. Aşırı mide yanması yaşıyorsanız beslenme düzeninizi değiştirip, midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçınmanız gerekmektedir.

-Dar kıyafetler giymekten kaçınmalı ve midenize baskı uygulamamalısınız.

-Uyku düzeninizi değiştirmeli ve stresten uzak kalmalısınız.

-Sabahları mide yanması sorunu yaşıyorsanız kahvaltınızı düzenli ve sağlıklı bir şekilde yaparsanız midenizi rahatlatmış olursunuz.

-Mide asidinizi düzenleyecek meyveler tüketebilirsiniz. Aşırı mide yanmasına iyi gelen meyveler arasında; muz, şeftali, armut, elma, kavun, kayısı tüketebilirsiniz.

Mide yanması için ne yapmaı?

Mide yanmasına iyi gelen şeyler tüketilmelidir. Bol bol su içilmeli ve mide asidini arttıracak yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Meyve seçiminde mide asidini tetiklemeyecek meyveler tercih edilmelidir. Aşırı mide yanması şikayeti varsa en kısa zamanda doktora görünülmelidir.

Sabah olan mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanması yaşadığınızda ılık süt içebilirsiniz. Karbonatlı su içmekte mideyi rahatlatır. Yemek yedikten sonra aşırı mide yanmasını önlemek için papatya çayı içip midenizi dinlendirebilirsiniz. Kekik çayı da midedeki asidi düzenler ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar.