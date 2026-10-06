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Gündem Başakşehir’deki okul saldırısında kahreden gelişme: 1 öğrenci hayatını kaybetti
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Başakşehir’deki okul saldırısında kahreden gelişme: 1 öğrenci hayatını kaybetti

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Başakşehir’deki okul saldırısında kahreden gelişme: 1 öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 1 öğrencinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 1 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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