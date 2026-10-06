Belediye Meclisinde CHP-Yeni Parti kavgası! CHP'li Başkan: Seni o koltuğa CHP oturttu! Lal Denizli: Senin ağzını yerim! Atanmış...

CHP’den belediye başkanı seçildikten sonra istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında belediye meclisi toplantısında tartışma yaşandı.

Toplantı sırasında Tavaz, Denizli'ye "Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde o koltukta oturuyorsunuz. Çeşme Altı Ok'a oy verdi. O yüzden CHP'nin adını ağzınıza alırken iki kere düşünün" dedi.

Denizli ise Tavaz'ın sözlerine, "Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim. Seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

BUNUN UTANCIYLA YAŞAYACAKSINIZ

Öfkesine hakim olamayan Denizli, sözlerine şöyle devam etti: "Bakın siz öncelikle bir atanmış biri olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuz da olmayabilir. Çünkü butlan CHP'si partimizi sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüştürdü. Anladınız mı hanımefendi? Siz o partiye çökenlersiniz. Bunun utancıyla da yaşayacaksınız. Cevabını size millet verecek."

İki isim arasındaki tartışma, CHP ile Yeni Parti arasında devam eden sürtüşmenin bir ilçe meclisine yansıması olarak dikkat çekti.