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Dünya O ülkede öğrenci eylemleri büyüyor! Okul girişini kapatıp dersleri durdurdular
Dünya

O ülkede öğrenci eylemleri büyüyor! Okul girişini kapatıp dersleri durdurdular

Yeniakit Publisher
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O ülkede öğrenci eylemleri büyüyor! Okul girişini kapatıp dersleri durdurdular

Belçika’da eğitim reformlarına ve bütçe kesintilerine karşı çıkan öğrenciler, Brüksel’de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek eylem başlattı.

Belçika’da eğitim politikalarına karşı başlayan öğrenci protestoları farklı kentlere yayılıyor. Ulusal basına göre, Ixelles belediyesindeki Fransızca eğitim veren Athenee Charles Janssens okulunun girişi öğrenciler tarafından kapatıldı.

 

Öğrenciler, protestoyu 9 Ekim’deki ulusal eylem gününe kadar sürdürmeyi planlıyor. Okulda hafta boyunca dersler iptal edilirken, Ixelles belediyesinin ilgili encümen üyesi Gautier Calomne, eylemin barışçıl şekilde sürdüğünü bildirdi.

Fransızca eğitimdeki bütçe kesintilerine karşı çıkan ve daha önce de protestolar organize eden "Mars Attacks" kolektifi de 7 Ekim’de Brüksel’de eylem düzenleyeceğini duyurdu.

 

30 kişi gözaltına alındı

Liege’de dün yeniden yaşanan olaylarda ise polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 18 polis hafif yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı.

 

Fransa’dan Belçika’ya sıçradı

Fransa’da eğitim koşullarına karşı düzenlenen öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'ya sıçramıştı.

Liege kentindeki gösterilerde olaylar yaşanmış, ardından kentte belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki çok sayıda ortaöğretim kurumu, güvenlik gerekçesiyle 2 Ekim’de kapatılmıştı.

2 Ekim’de Liege merkezinin yanı sıra aynı ile bağlı Huy, Ans, Waremme, Herstal ve Charleroi kentlerinde de öğrenci eylemleri düzenlenmiş, bazı grupların barikat kurduğu ve çöp konteynerlerini ateşe verdiği olaylarda bazı gençler okullara zorla girmeye çalışmış, okul binalarına cisimler atılmış ve bazı iş yerleri zarar görmüştü.

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