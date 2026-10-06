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Gündem CIA uyarmış! Terör devleti İsrail iç savaş veya riski altında!
Gündem

CIA uyarmış! Terör devleti İsrail iç savaş veya riski altında!

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CIA uyarmış! Terör devleti İsrail iç savaş veya riski altında!

Siyonist çetenin Gazze'de işlediği soykırım ve Lübnan ile İran'a yaydığı savaş ateşi, terör devleti İsrail'i içten çökertiyor. Gizli bir CIA raporuna dayandırılan şok değerlendirmede, işgal rejiminin derinleşen toplumsal ve ekonomik kırılmalar nedeniyle iç savaş veya devlet çöküşü riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Gizli bir CIA raporunda yer alan değerlendirmede, Terör devleti İsrail’in Gazze'de yıllardır süren soykırım nedeniyle ve Lübnan ile İran'daki savaşın ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal kırılmaları derinleştirmesiyle iç savaş veya devlet çöküşü riski altında olduğu belirtildi.

ABD'nin dış politikasını terör devleti İsrail’in çıkarları doğrultusunda şekillendirmeyi amaçlayan İsrail lobi kuruluşu AIPAC’a karşı mücadele eden AIPAC Tracker isimli sosyal medya hesabından aktarıldığına göre; Gizli bir CIA raporunda yer alan değerlendirmede; İsrail, Gazze'deki yıllarca süren soykırım ve Lübnan ile İran'daki savaşın ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal kırılmaları derinleştirmesiyle iç savaş veya devlet çöküşü riski altında.

 

“İSRAİL SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE BİR ARAYA GELEN BASKILARIN UÇUCU KARIŞIMI”

AIPAC Tracker sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda; “CIA uzmanları, 27 Ekim'deki İsrail seçimleri öncesinde bir araya gelen baskıların uçucu bir karışımına işaret etti: ekonomik kriz ve fırlayan askeri harcamalar; uzun süreli muharebelerden dönen, birçoğu ciddi psikolojik travma taşıyan silahlı gaziler; askerlik hizmetinden muaf tutulan ultra-Ortodoks erkeklere yönelik artan öfke; işgal altındaki Batı Yaka'daki tırmanan yerleşimci şiddeti; ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarı elinde tutmak için mücadele etmesi ve anayasal bir krizi tetiklemesi” bilgisine yer verildi

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