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Gündem Cemil Tugay rengini belli etti “AK Parti'ye geçecek misin?” sorusuna cevap
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Cemil Tugay rengini belli etti “AK Parti'ye geçecek misin?” sorusuna cevap

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Cemil Tugay rengini belli etti "AK Parti'ye geçecek misin?" sorusuna cevap

AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemden düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi geleceğiyle ilgili suskunluğunu bozdu. Cemil Tugay, “İzmir’e karşı sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.

CHP'den haziran ayında istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkındaki tartışmalar giderek alevleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları daha da güçlenirken, Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti rozeti takacağı öne sürüldü.

"BİR KARAR EŞİĞİNDEYİM"

Halk TV'den Sedat Kaya, Cemil Tugay'ın geçiş sürecine dair yaptığı açıklamayı ilk kez paylaştı.

Siyasi geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Tugay, “Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.

 

SOSYAL MEDYA YANITLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Tugay, Instagram hesabındaki paylaşımlarına gelen yorumlara da yanıt vermişti.

AK Parti’ye geçmesi halinde belediye çalışanlarının işten çıkarılıp çıkarılmayacağını soran bir kullanıcıya, “Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz” demişti.

TUGAY'LA BİRLİKTE 6 BAŞKAN DA AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Öte yandan Tugay dahil İzmir'deki 6 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

 

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Cemil Tugay rengini belli etti “AK Parti'ye geçecek misin?” sorusuna cevap

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