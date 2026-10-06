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Gündem Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar kapatılacak
Gündem

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar kapatılacak

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Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; kentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte, Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

 

Bu kapsamda, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bankacı Sokağı'nın tamamı ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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