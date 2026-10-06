Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Editör Masası'nda gündemin öne çıkan başlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Evet, İstanbul Başsavcısıyken daha sonra, yani 2026 yılının özellikle ağustos ayında vatandaşlarımızdan çok yoğun şikâyetler geliyordu. Siz de biliyorsunuz, burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç, vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesidir. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde, 'balon hisse' diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde kısa sürede gir-çık yapılarak sağlanan bir kazanç var.

Bu durum tabii dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ye soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu; fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık ancak soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var.

Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum: Özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü; bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımdan meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sürecin en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor, anlık olarak bilgilendirme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla da sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar düzenledik. Biliyorsunuz, en son Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi / Koordinasyon Kurulu toplandı, Maliye Bakanımız da bu kurulda yer alıyor.

40 MİLYON HAVALE TALİMATI

"Şimdi tabii biz 17 Eylül itibarıyla SPK tarafından, biliyorsunuz, fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz, rakamları... Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırılmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz, mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu.

Soruşturmadan iki gün sonra —yani isim vermeyeyim— fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale, transfer için talimat vermişti. Ama tabii İstanbul Başsavcılığımızın yazısı uyarınca bu transfer talimatı önlendi.

İHMAL, KUSUR, KÖTÜ NİYET VARSA ORTAYA ÇIKACAK

Burada Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. Biliyorsunuz, 'Özellikle burada kurumların bir ihmali var mı?' diye... Kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kuruluna görev verdi. Onlar inceleyecek; daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

Ama şunu söylemek istiyorum ben: Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle, bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından artırarak yatırdığı meşru bir yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük: Özellikle kapalı fonlarda ya da açık fonlarda tamamen aldıkları tüyolarla, içeriden aldıkları bilgilerle, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede gir-çık yaparak inanılmaz, fahiş miktarda kazanılan paralar var.

Biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz; SPK, Borsa İstanbul ve aynı zamanda biliyorsunuz Merkezi Kayıt Kuruluşu var, oradan gelen bütün listeler uyarınca, manipülatif hareketler yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan tüm kişilere —bunların içinde şirketler de var, gerçek kişiler de var— karşı İstanbul Başsavcılığı olarak tedbir kararları koyduk.

BORSA İSTANBUL BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışına çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var, bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum: Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, Borsa İstanbul bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var, biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.

Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz —biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız— başkanlığında bir Finansal İstikrar Kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK, bağımsız kurul, bir kısım kararlar da aldı. Biz Başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz. Ama biz sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ile Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyoruz. Yani sonuçta Başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri, devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından yürütülen süreçler.

Burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan kurul, kararlar aldı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL'ye kadar olan paralarının iadesi konusuna karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu, Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var: Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler: Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz... Ve mesela 2 ayda girilmiş, çok yüksek miktarlarda çıkış yapılmış, yani bir kâr çıkışı yapılmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlıklarına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk.

5 KİŞİ HESAPLARA İADEDE BULUNDU

Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde, TMSF'de de bir iade hesabı açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı... Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulundu. Bunlar, bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF'ye bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcılık gerekli yazıyı yazacak.

SPK Kanunu, yani Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde, yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderilenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbiri uygulananlar da var. Devam eden bir süreç var burada."

Ayrıntılar geliyor...