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Gündem Yemen'de insanlık dramı derinleşiyor! Japonya'dan 10 milyon dolarlık acil yardım kararı
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Yemen'de insanlık dramı derinleşiyor! Japonya'dan 10 milyon dolarlık acil yardım kararı

Yeniakit Publisher
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Yemen'de insanlık dramı derinleşiyor! Japonya'dan 10 milyon dolarlık acil yardım kararı

Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı hattında tırmanan çatışmalar nedeniyle insani felaketin eşiğine gelen Yemen ve sığınmacı baskısı altındaki Cibuti için Japonya hükümeti 10 milyon dolarlık acil yardım paketi açıklamak zorunda kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji güvenliği açısından tüm uluslararası toplum için büyük önem taşıyan Babulmendeb Boğazı çevresi dahil Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Yemen'deki insani durumun kötüleşmesi ve bunun komşu ülkelere yansımaları nedeniyle her iki ülkeye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, bu tutarın 8 milyon dolarının Yemen'e, 2 milyon dolarının ise Cibuti'ye tahsis edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'e ayrılan yardımın 3 milyon dolarının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla gıda, 3 milyon dolarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla sağlık, su ve hijyen, 2 milyon dolarının ise BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla barınma ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılacağı kaydedildi.

 

Cibuti'ye yapılacak 2 milyon dolarlık yardımın ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla koruma, barınma ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemeleri alanlarında sağlanacağı aktarılan açıklamada, Japonya'nın ilgili ülke ve kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde insani durumun iyileştirilmesi için çalışmayı, ayrıca Orta Doğu ve Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara katkıda bulunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

IOM, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

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