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Dünya Sahte videoların ardından dikkat çeken karar! Meloni, yapay zekaya karşı sesini tescil ettirdi
Dünya

Sahte videoların ardından dikkat çeken karar! Meloni, yapay zekaya karşı sesini tescil ettirdi

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Sahte videoların ardından dikkat çeken karar! Meloni, yapay zekaya karşı sesini tescil ettirdi

Geçtiğimiz yıllarda internete yüklenen deepfake montaj videolar nedeniyle 100 bin avroluk tazminat davası açan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dijital korsanlara ve yapay zeka çetelerine karşı tarihi bir adım attı. Gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde sesinin manipüle edilmesini ve sahte içeriklerde kullanılmasını engellemek isteyen Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurarak kendi sesini yasal güvence altına aldırdı.

Gelişen yapay zeka teknolojilerinin insan onurunu, siyaseti ve telif haklarını tehdit eder boyuta ulaşması, dünya liderlerini emsalsiz hukuki tedbirler almaya zorluyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurdu.

Başbakanlık ofisinin de doğruladığı başvuru kapsamında Meloni, İtalyanca "Ben Giorgia'yım" anlamına gelen "Io sono Giorgia" ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi.

Kimliğini yapay zeka platformlarının izinsiz kullanımına karşı korumak için harekete geçen tek isim Meloni olmadı.

Ocak ayında ABD'li oyuncu Matthew McConaughey imzasını ve sesini tescil ettirerek bu yolda ilk adımı attı.

Şarkıcı Taylor Swift de nisan ayında benzer bir yola başvurarak ABD'de üç marka başvurusunda bulundu.

Bu başvuruların birinde Eras Turnesi sırasında sahneden bir fotoğrafı yer alırken, diğer ikisinde ise son albümünün tanıtımı sırasında kendisini tanıttığı ses kayıtları kullanıldı.

Ağustos ayında 80'den fazla sanatçı, İngiltere'de her bireyin sesine sahip olma yasal hakkını sağlayacak bir yasa çıkarılması çağrısı yaptı.

Matt Lucas, Hugh Bonneville ve Nicola Coughlan gibi oyuncular, seslerinin yapay zeka tarafından izinsiz kullanılmasına karşı daha sıkı korunma talep eden isimler arasında yer aldı.

Yapay zeka ses kopyaları, gerçek kişilerin kayıtları üzerinden eğitilerek oluşturuluyor. Hızlı versiyonlar birkaç saniyelik ses kayıtlarıyla üretilebiliyor ancak yüksek kaliteli taklitler saatlerce veri gerektiriyor.

Meloni'nin sesini tescil ettirme kararı, İtalya'nın gelecek yıl yapılacak genel seçimleri öncesinde geldi. "Io sono Giorgia" ifadesi, Meloni'nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adıydı ve başbakanın siyasi kampanyalarıyla özdeşleşti.

Meloni, 2024 yılında kendisine ait deepfake pornografik videoların internete yüklenmesinin ardından 100 bin euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Deepfake görüntüler, bir kişinin yüzünün dijital olarak başka bir kişinin bedenine eklenmesiyle oluşturuluyor. Son yıllarda deepfake içerikler internette yaygınlaştı ve mağdurlar bunun yarattığı travmayı dile getirdi.

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