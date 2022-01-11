Mide şişkinliğine ne iyi gelir, midede yanmayı ne keser?

Mide yanması, ya da diğer adıyla mide ekşimesi bireyin göğsünde, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissi olarak ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir. Bir çok vakada bu ağrı özellikle yemek yedikten sonra, akşamları, veya uzanma ya da eğilme sırasında daha da ağır bir hal alır.

Mide yanması neden olur ve nasıl geçer?

Sürekli mide yanması yaşıyorsanız ve ağrınız şiddetliyse mide yanmasına çözüm olarak beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Asitli içeceklerden uzak durarak ve mide asidinizi dengeleyecek meyveler tüketerek aşırı mide yanmasından kaçınabilirsiniz. Sabahları uyandıktan hemen sonra bir bardak su içmek midenizi hafifletecektir. Öğünlerinizde aşırı yemekten kaçınmalı ve midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Dondurulmuş gıdalar tüketmemek sabahları mide yanması yaşamanızı azaltacaktır.

Mide Yanmasına Hangi Bölüme/Doktor Bakar?

Mide yanması yaşayan kişilerin hastanelerin dahiliye( iç hastalıkları) bölümüne gitmeleri gerekir. Bu bölümdeki doktorlar iç organlardaki tüm hastalıklar ile ilgilenir. Eğer doktor gerek görürse, gastroenteroloji bölümüne sevk eder.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanmasına kekik iyi gelir mi?

Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için kullanılabilen kekik suyu mide yanması, ekşimesi ve bulantısına faydalıdır. Ayrıca kekik suyu düzenli olarak tüketildiğinde hazımsızlığı önler ve şişkinlik ile kabızlığı engeller.

Sakız: Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır; sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller.

Elma sirkesi: Su ile seyreltilerek belirli bir miktarda tüketilen elma sirkesi, mide yanması başta olmak üzere mide ile ilgili pek çok problemin giderilmesine katkıda bulunur. Fakat elma sirkesi içeriği itibarıyla bazı kişilerde istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilecek reaksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde başvurulması gereken bir bitkisel yöntemdir.

Karbonatlı su: Mide asidini nötralize edip mide yanmasına sebep olan atakları yatıştıran karbonat, belirli bir ölçüde aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

-Taze zencefil tüketerek bağırsakta oluşan parazitleri temizleyebilirsiniz.

-Nane çayı karın ve mide bölgesindeki rahatsızlığa iyi gelir. Kuru nane ile evde çay yapabilirsiniz.

-Rezene çayı mide ile ilgili problemlerde çok sık tüketilen bitkisel çözümdür.

-Limonlu su içerek sindirim sistemi hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

-Ananas tüketmek mide şişkinliklerini azaltır.

-Maydanoz sindirimi harekete geçirerek kabızlık problemini giderir. Salatalarda kullanmayı ihmal etmeyin.

-Salatalık idrar söktürücü olarak bilinir. Toksinleri temizler. Salata ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

-Limon ve karbonat suyunu yemekten sonra içerek rahatlama sağlayabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine 2 3 tatlı kaşığı karbonat atın. 2 3 damla da limon damlatın. Daha sonra karıştırarak için.

Mide şişkinliği, mide yanması için hangi doktora gidilir?

Karın şişliği özellikle süreklilik arz ettiğinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu tür şikayeti olanların hastanelerin Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji polikliniklerine başvurması gereklidir.