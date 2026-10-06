Yahudi hahamdan tarihi itiraflar: İsrail bir küfür ve sapkınlık devletidir

TAHSİN HAN

İsrail’in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post’un N12 kanalının sızdırdığı ses kayıtlarına dayandırarak aktardığı haber, gerçek Yahudiliğin esasları ile siyonist ideoloji arasındaki derin uçurumu ve İsrail siyasetindeki sert yankılarını gözler önüne seriyor. Yahudiliği çarpıtıp sapkın kaidelerle yaşayan siyonistlere Ortodoks haham sert çıktı. Gerçek Yahudiliğin esaslarını dile getirip siyonist İsrail’i hedefe koyan Ortodoks hahamın itiraf niteliğindeki ifadeleri, seküler ve laik siyasilerin doğrudan hedefi oldu.

Slabodka Yeşivasının başı ve Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) partisinin ruhani lideri Haham Dov Lando’nun sızdırılan ses kayıtlarında, siyonizmin Yahudilikle bağdaşmadığına dair itiraf niteliğinde değerlendirmeler öne çıktı. Siyonist İsrail Devleti’nin kuruluşunu bir “sapkınlık” ve “korkunç bir küfür” olarak niteleyen Haham Lando, laik ve siyonist kesimlerin gerçek Yahudilikle hiçbir bağının olmadığını dile getirdi. Gerçek Yahudilik ilkelerine vurgu yapan ve siyonist devleti hedefe koyan Lando, “Başlangıçta devlet olmasaydı ve burada bir BM hükümeti kurulsaydı mükemmel bir durum olurdu. Araplar burada hüküm sürseydi en iyi durum olurdu” dedi.

Arap dünyasından gelen düşmanlığın ve yaşanan felaketlerin asıl sorumlusunun siyonist hareket olduğunu belirten Haham Lando, “Tarihte hiçbir zaman Araplar tarafından bu kadar nefret edilmemiştik” diyerek siyonizmin yarattığı tahribatı ifade etti. Siyonist devleti mecburen sığınılan “soygunculara” benzeten Haredi lider, “Eğer soyguncuların arasında yaşarsak ve soyguncular bizi kurtarırsa ne yapacağız? Bu büyük bir sorun” itirafında bulundu.

ÇARPITILMIŞ TEVRAT YÜZÜNDEN ÖLÜYORLAR

Haham Lando, orduya katılan dindar siyonistlerin yaşadığı kayıplara değinerek, bu durumun siyonist hahamların Tevrat’ı çarpıtmasından kaynaklandığını dile getirdi. Lando, “Öldürülenler, yeterince Tevrat öğrenmediğimiz için öldürülüyorlar. Hahamları onlara çarpıtılmış Tevrat öğrettiği için öldürülüyorlar... Şeref için insan öldürüyorlar. Gerçek Yahudilikte koruyucu güç askeri yapılar değil, Tevrat eğitimidir. Arapların birleşip tüm toprakları sular altında bırakmamasının Tevrat’tan başka hiçbir açıklaması yoktur” dedi.

LAİK VE SEKÜLERLER ÇILDIRDI

Gerçek Yahudiliğin esaslarını hatırlatarak siyonist rejimi ve ordusunu doğrudan hedef alan Haham Lando’nun bu açıklamaları, İsrail’deki seküler ve laik siyasileri küplere bindirdi: Gadi Eisenkot (Yaşar Partisi Lideri): Lando’nun itiraflarını kınayarak bu ifadelerin anti-siyonist duruşu net biçimde gösterdiğini söyledi ve siyonist partilere bu anlayışla ortaklık kurmama çağrısında bulundu.

Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu Genel Başkanı): Seküler kesimin tepkisini dile getirerek, “Devletten para almayı biliyorlar ama savunmaya gelince yoklar. Siyonistleri ‘hırsız’ olarak niteleyen bu anlayışa son vereceğiz” dedi.

Naftali Bennett (Eski Başbakan): Ortodoks hahamın sözlerini siyonizm ve ordu karşıtı olarak hedef aldı; Başbakan Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i Haredi cemaatine bütçe aktarmakla suçlayarak bu fonları keseceklerini vaat etti.