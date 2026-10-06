  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Tedbirlerinizi alın diyerek uyarı yayınladılar Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı Sakarya'da faiz çetesine darbe! Tefecilerin evinden senet koçanları ve cephanelik çıktı Fındık üreticisi TMO’ya yöneldi: Alım noktalarında yoğunluk arttı Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor Borsa İstanbul günü böyle tamamladı Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti Takviye arama! Bugün ne pişirsem derdine son: Fit puding tarifi! Ünlü şeflerin sırrı: Sıra dışı taktik bu...
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Vefat eden annelerinin eşyalarını toplarken kenara atılmış eski bir saat bulan aile, eserin değerini öğrenince şaşkına döndü. Dünyanın dört bir yanından koleksiyoncuların telefonlara sarıldığı açık artırmada asırlık saate servet ödendi!

#1
Foto - Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bir evin temizliği sırasında eski bir mücevher kutusunda bulunan 1930'lu yıllara ait kol saati, açık artırmada adeta küresel bir teklif savaşı başlattı. 5 bin ila 10 bin sterlin arasında satılması beklenen parça, dünya genelinden koleksiyoncuların kıyasıya mücadelesi sonucunda tam 59 bin sterline (yaklaşık 2.6 milyon TL) alıcı buldu.

#2
Foto - Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Camborne kasabasındaki aile evinde vefat eden annelerinin eşyalarını düzenleyen aile üyeleri, yıllardır açılmayan bir mücevher kutusunda eski bir kol saatiyle karşılaştı. Merhum anneleri hayattayken evde çok değerli bir saat bulunduğunu sık sık dile getirmiş, hatta 2011 tarihli günlüğüne de "pahalı bir zaman dilimine" sahip olduğuna dair not düşmüştü. Ancak hiç kimse saatin bu denli büyük bir servet değerinde olduğunu tahmin etmiyordu.

#3
Foto - Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Yapılan incelemelerde parçanın, saat dünyasının zirvesi kabul edilen İsviçreli üreticiye ait son derece nadir bir Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448 modeli olduğu anlaşıldı.

#4
Foto - Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Neden Bu Kadar Değerli? Hansons Cornwall Müzayede Evi uzmanı Darren Ashley, saati ilk incelediğinde olağanüstü bir keşifle karşı karşıya olduğunu hemen fark etti. Saati koleksiyoncular için paha biçilmez kılan başlıca unsurlar şunlar oldu: Çelik Kasa: Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik kasa saat üretti. Bu nadirlik, günümüze ulaşan modelleri koleksiyon dünyasında en çok aranan parçalardan biri yapıyor. Kusursuz Mekanizma: Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip olmasına ve yıllarca kutuda beklemesine rağmen saatin mekanik çarkları hâlâ tıkır tıkır çalışıyordu. Orijinal Detaylar: 28 mm çapa sahip saatin kadranında Patek Philippe & Co Geneva ibaresi, alt saniye kadranı ve kasasında döneme ait orijinal seri numaraları yer alıyordu. 25 Ağustos'taki müzayedede tansiyon saniyeler içinde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Suudi Arabistan, Japonya ve Birleşik Krallık'tan tanınmış koleksiyoncular satışa katıldı. Ailenin üç ferdi salonda heyecan içinde beklerken, iş yerindeki diğer akrabalar süreci telefon ve bilgisayar ekranlarından canlı takip etti. Fiyat 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin sterlin eşiklerini hızla aştı. New Yorklu büyük bir koleksiyoncunun 52 bin sterlinde yarıştan çekilmesinin ardından geriye Japonya'dan çevrim içi bir alıcı ile Çin'den telefonla bağlanan bir koleksiyoncu kaldı. Çekiç nihayet 59 bin sterline (yaklaşık 2.6 milyon TL) indiğinde kazanan Çinli teklif sahibi oldu. Böylece saat, başlangıç tahmininin yaklaşık 6 ila 12 katı bir fiyata ulaşarak Hong Kong'a doğru yola çıktı. Saatin geçmişi ailenin büyükbabasına kadar uzanıyor. Wadebridge'de yaşayan ve Bodmin'de bir hukuk bürosunda çalışan dededen kızına geçen saatin, lüks giyim ve aksesuarlara merakıyla bilinen büyükanne tarafından hediye olarak satın alınmış olabileceği tahmin ediliyor. Müzayede evi yetkilileri, bu çarpıcı sonucun evlerde unutulan aile yadigârlarının uzmanlara danışılmadan asla gözden çıkarılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence
Gündem

En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen oyuncu Hazar Ergüçlü, törende yaptığı konu..
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı...
İki tekne kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, onlarca kayıp var!
Dünya

İki tekne kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, onlarca kayıp var!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Kongo Nehri üzerinde seyreden iki motorlu ahşap teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirleme..
Albayrak’tan muhalefete zehir zemberek sözler! "Bunlar koltuk uğruna böbreklerini bile satarlar"
Gündem

Albayrak’tan muhalefete zehir zemberek sözler! "Bunlar koltuk uğruna böbreklerini bile satarlar"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, muhalefete "Bunlar koltuk uğruna böbreklerini bile satarlar" ifadeleriyle tepki gösterdi...
Küba’dan Washington’a sert uyarı: Askeri müdahalenin bedeli ağır olur!
Gündem

Küba’dan Washington’a sert uyarı: Askeri müdahalenin bedeli ağır olur!

Küba Ulusal Halk Gücü Meclisi Başkan Yardımcısı Ana María Mari Machado, ABD’nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin dikkat çe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23