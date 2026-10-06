Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü

Neden Bu Kadar Değerli? Hansons Cornwall Müzayede Evi uzmanı Darren Ashley, saati ilk incelediğinde olağanüstü bir keşifle karşı karşıya olduğunu hemen fark etti. Saati koleksiyoncular için paha biçilmez kılan başlıca unsurlar şunlar oldu: Çelik Kasa: Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik kasa saat üretti. Bu nadirlik, günümüze ulaşan modelleri koleksiyon dünyasında en çok aranan parçalardan biri yapıyor. Kusursuz Mekanizma: Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip olmasına ve yıllarca kutuda beklemesine rağmen saatin mekanik çarkları hâlâ tıkır tıkır çalışıyordu. Orijinal Detaylar: 28 mm çapa sahip saatin kadranında Patek Philippe & Co Geneva ibaresi, alt saniye kadranı ve kasasında döneme ait orijinal seri numaraları yer alıyordu. 25 Ağustos'taki müzayedede tansiyon saniyeler içinde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Suudi Arabistan, Japonya ve Birleşik Krallık'tan tanınmış koleksiyoncular satışa katıldı. Ailenin üç ferdi salonda heyecan içinde beklerken, iş yerindeki diğer akrabalar süreci telefon ve bilgisayar ekranlarından canlı takip etti. Fiyat 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin sterlin eşiklerini hızla aştı. New Yorklu büyük bir koleksiyoncunun 52 bin sterlinde yarıştan çekilmesinin ardından geriye Japonya'dan çevrim içi bir alıcı ile Çin'den telefonla bağlanan bir koleksiyoncu kaldı. Çekiç nihayet 59 bin sterline (yaklaşık 2.6 milyon TL) indiğinde kazanan Çinli teklif sahibi oldu. Böylece saat, başlangıç tahmininin yaklaşık 6 ila 12 katı bir fiyata ulaşarak Hong Kong'a doğru yola çıktı. Saatin geçmişi ailenin büyükbabasına kadar uzanıyor. Wadebridge'de yaşayan ve Bodmin'de bir hukuk bürosunda çalışan dededen kızına geçen saatin, lüks giyim ve aksesuarlara merakıyla bilinen büyükanne tarafından hediye olarak satın alınmış olabileceği tahmin ediliyor. Müzayede evi yetkilileri, bu çarpıcı sonucun evlerde unutulan aile yadigârlarının uzmanlara danışılmadan asla gözden çıkarılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguluyor.