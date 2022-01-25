Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Hamilelikte mide yanması

Hamilelikte mide yanması, gebeliğin ilk 3 ayında başlar. Hamileliğin hemen başlarında bu şikayetle doktora sıklıkla gidilir. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde kaslarda meydana gelen yavaşlama ve mide üzerindeki basıncın artmasıyla mide yanması da sıkıntısı da artış gösterir.

Mide bulantısı nedenleri

Mide bulantısı şikayetinin en önemli ve başlıca nedeni hormonlardır. Bunun nedeni gebelik dönemine bağlı olarak artış gösteren hormonlar olmaktadır. Gebelik döneminde özellikle B-HCG hormonunda ciddi bir artış görülür. Bu hormonda görülen artış ile mide bulantısı arasında çok bariz bir ilişki söz konusudur.

Hamile kadınlarda mide bulantısı ve kusma genel olarak ilk üç aylık periyotta yoğun olarak görülmektedir. Zaman olarak ise sabahları daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır. Hamileliğin 4. Ayından sonra yavaş yavaş azaldığı fark edilir.

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer?

1. Yağlı, baharatlı ve lifli gıdalar sindirimi zorlar. Bu yüzden ilk tercih edilen besinler mideyi yormayan ve sindirimi kolay besinler olmalıdır.

2. Yoğurt, yumuşak gıdalar, püreler, yüksek karbonhidratlı yiyecekler, az yağlı çorbalar tüketebilirsiniz. Yağlı, kızarmış, ağır kremalı, salçalı yiyeceklerden kaçının.

3. Balık, peynir, kepekli ekmek, makarna, tuzlu kreker, muz, tavuk eti gibi besinden zengin olan yiyecekler tüketin. Susuz kalmayın. Susatacak tuzlu yiyecekler yiyin. Salatalık turşusu, patates cipsi, tuzlu kreker gibi...

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?